演藝圈近年來吹起一陣「偶像養成」風潮，圓了許多年輕人的明星夢，也捧紅不少超級新星。緊跟時代趨勢，台灣即將推出大型原創IP偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，請來了華語樂壇重量級巨星潘瑋柏和楊丞琳擔任首席導師，並找來陳漢典作為節目助教，每一集也分別邀請陳立農、茄子蛋等各領域飛行導師參與評審，在開播前就引起網友高度討論。《中時電子報》獨家前進首錄現場對選手進行採訪，包括已故台灣名歌手高凌風女兒以及神似瑞莎的混血美顏模特兒。

高凌風女兒葛宸羽（阿寶）坦言自己年紀在節目選手中已經不算小了，認為這次參賽可能是最後一次的機會。

高凌風女兒葛宸羽（阿寶），所屬的團隊是熱情的「烈焰之心」，她透露對女團一直抱有憧憬，坦言自己年紀在節目選手中已經不算小了，認為這次參賽可能是最後一次的機會，並表示家人比較不會過問工作，但對於她想做的事都會默默給予支持，且在自己很小的時候，父親高凌風就曾希望她能進到演藝圈繼承衣缽，但也覺得壓力很大，怕被貼上「星二代」標籤放大檢視，所以一定會把握每個能站上舞台的機會，帶給大家精彩的演出。

台英混血的裴頡，擁有一身好舞技，期待這次參加《DD52》節目競賽能更加成長，變成一個全方位藝人。

台英混血的裴頡，有「小瑞莎」稱號，代表的是充滿個性帥氣的「風暴黑桃」，先前曾就讀莊敬高職演藝科舞蹈組的她，擁有一身好舞技，在簽入經紀公司伊林娛樂後，發現裡面有很多會跳舞、表演的人才，希望自己這次參加《DD52》節目競賽能更加成長，透過導師的提點變成一個全方位藝人。除了期待能和導師交流，裴頡還特別提到節目助教陳漢典，他就像選手們的大家長，都會抽出時間來看大家排練，由於陳漢典也是參加模仿比賽出道，看到選手壓力很大，都會講一些話來鼓舞大家的士氣，印象最深刻的是，他透過自身經驗傳承，認為有些人可能會想，自己還沒有機會站在最前面，很容易沮喪付出的努力沒被看見，但他說不管你身處在哪個位置，都還是要表演到最好，因為鏡頭終究會帶到你，人人都能夠從配角變主角。

黃蝶香希望這次來參加《DD52》能「破繭而出」，將最新的黃蝶香展現給大家看。

早前參加過歌唱選秀的黃蝶香和羅珮含也來到這次《DD52》節目，分別代表熱情的「烈焰之心」和青春無敵的「粉紅梅花」兩隊，黃蝶香表示自己在參加歌唱選秀後改變很大，因為當時年紀才16、7歲，對自己的表現感到自滿「覺得自己夠好了」，但這並不是一個正確的態度，不過就在被節目淘汰經歷挫折後，她做了蠻大的省思，調整自己站上舞台的心理狀態，希望這次來參加《DD52》能「破繭而出」，將最新的黃蝶香展現給大家。擁有甜美臉蛋，個性呆萌的羅珮含也受訪表示因為參加選秀，看到了自己的不足，在這兩年努力精進歌唱技巧和舞藝，就請大家期待她之後的表演吧！

擁有甜美臉蛋，個性呆萌的羅珮含不斷精進自己的歌唱技巧和舞藝，期待之後能在節目上看到她精彩的表演。

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