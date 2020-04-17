新冠肺炎疫情持續爆發，防疫用品幾乎供不應求，台灣口罩雖實施實名制，但卻還是大不足。對此，藝人李妍憬4月3日在臉書發文：「因家人買不到口罩，身為里長的姑姑也無能為力，想為社會盡一份心力，本人免費發放400片口罩給50歲以上年長者，另額外加送一個隨身乾洗手包。小女子我能力有限，若有大企業願意做更好！」

女星李妍憬豪發400片口罩（照片/擷取李妍憬臉書）

不料，隨後接到律師電話，竟被通知此舉動已違法。李妍憬坦言：「對法律不清楚，認為口罩就是口罩，並不會想到是醫療用品，我只是想做好事怎麼會這麼難！」，隔日在臉書發文寫下：「本來想盡一點心力，但接到律師電話，說我發口罩是違法的，只能說現在想盡一份力量也有風險！真的抱歉了，本來想便民，但是還是要尊重法律！」

女星李妍憬被律師告知會觸法（照片/擷取李妍憬臉書）

藝人李妍憬接受《中時電子報》電訪，坦承：「很悶！自己只是想做一件好事，怎麼會這麼複雜，本來跟律師說要罰就罰吧！」，但隨即聽到罰鍰金額為3萬到200萬後，李妍憬當下驚呼：「算了！算了！不好意思，我的通告最近也沒很多。」起初動機單純只是把通告費拿出來買買口罩貢獻給大眾，也覺得自己稍微比較有點能力，可幫排不到口罩的家人解決這個困擾。

藝人李妍憬（照片/擷取李妍憬臉書）

對於政府出此政策對於未來是否是好的，她提到：「這種特別時期，如果大家可以一起共享的話，我覺得可以放寬一點。起碼我們台灣人也是很友好，我們也想送給自己人。」

李妍憬回憶起：「雖然當天口罩沒發成，但還是有很多粉絲過來領隨身乾洗手

包，自己也親自發送給當天有來的網友」，大批粉絲得知此消息，也紛紛在臉書留言：「你的心意我們都有收到了！台灣人互助的精神一直在進步！」、「妍憬，有這份心意已經很好了，加油呀，台灣加油」、「不要難過！知道妳有此心就很敬佩了」、「有心就好！尊重政府的防疫政策吧！」

沒通告竟豪發400片口罩！李妍憬善心險觸法

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