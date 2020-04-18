居住在台灣長達三十年的剛果王子伊馮，曾經拍過家喻戶曉的汽水廣告成名。這次受疫情影響，特別邀請伊馮和大家分享剛果目前的疫情狀況以及非洲是否有傳統的防疫方法。

【老外防疫看台灣】新冠肺炎「這樣醫」 剛果防疫花招百出

伊馮提及此次疫情的症狀與非洲瘧疾的症狀相似，所以當地有傳統的治療方式，但只能算是民俗療法，也有人不相信。此外也有一些偏方可以舒緩不舒服的症狀（民俗信仰請勿盡信）。另外也提到此次新冠肺炎在非洲感染力迅速，除了政府以下封城令之外，有兩位非洲大醫生因不敵病情而病逝。還有更多關於剛果的疫情以及伊馮分享的個人經驗在影片中。

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