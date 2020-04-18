【老外防疫看台灣】新冠肺炎「這樣醫」 剛果防疫花招百出 15:122020/04/18 有影 蔡惠綸 、 陳威成 、 陳宏睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【老外防疫看台灣】新冠肺炎「這樣醫」 剛果防疫花招百出 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 居住在台灣長達三十年的剛果王子伊馮，曾經拍過家喻戶曉的汽水廣告成名。這次受疫情影響，特別邀請伊馮和大家分享剛果目前的疫情狀況以及非洲是否有傳統的防疫方法。 【老外防疫看台灣】新冠肺炎「這樣醫」 剛果防疫花招百出 伊馮提及此次疫情的症狀與非洲瘧疾的症狀相似，所以當地有傳統的治療方式，但只能算是民俗療法，也有人不相信。此外也有一些偏方可以舒緩不舒服的症狀（民俗信仰請勿盡信）。另外也提到此次新冠肺炎在非洲感染力迅速，除了政府以下封城令之外，有兩位非洲大醫生因不敵病情而病逝。還有更多關於剛果的疫情以及伊馮分享的個人經驗在影片中。 (有影) #伊馮 #新冠肺炎 #疫情 #全球 #剛果 #非洲 #種族歧視 也許您會感興趣 有影熱門新聞 Nike的廣告標語《Just Do It》其實來自於一名殺人犯的遺言... - 搜奇 - 有影 超商跑進大老鼠 男客神腳一踢竟... - 搜奇 - 有影 臨停大絕招！ 紅線內停車到底罰不罰？ - 中天 - 有影 發現於俄羅斯煤礦的遺骸 證實是沙皇尼古拉二世和他的妻子：家人終於可以安息在一起 - 搜奇 - 有影 男同志初次摸女性胸部 奇妙觸感讓他們完全失控 - 趣味 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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