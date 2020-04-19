光頭癌症少女被罵死人妖，人生永遠都能重頭來過！

「一件襯衫」專訪癌症病友-謝采倪，她在26歲時罹患癌症，在人生最風光亮麗的時候，瞬間跌至谷底，罹癌過後經歷長期的抑鬱，再一步步重新出發、重頭開始的故事。

改變一個人需要長期的累積，摧毀一個人只需要一瞬間。

謝采倪是個知名程式設計師，26歲的她，正經歷事業的巔峰以及愛情的甜蜜，有一天在上班途中昏倒，結果被診斷出罹患了淋巴癌，她的人生從此被迫按下暫停，從一個大波浪捲OL變成光頭少女。這個年紀的少女，誰都想要漂漂亮亮的，但因為化療的關係，謝采倪不停的掉髮，成了光頭、麵包臉，曾經因為頂著一顆光頭走在路上被路人罵死人妖，因為身體不舒服坐博愛座被惡意驅趕，男友也擔心她無法生育，而離開她，面對人生這種突如其來的惡意，加上對未來的不確定，讓她陷入長期的抑鬱，甚至想著乾脆放棄人生。

改變一個人需要長期的累積，摧毀一個人只需要一瞬間。

從一個人生勝利組，成為一個病人甚至廢人。

曾經的夢想清單，瞬間化為無有。

謝采倪很努力的嘗試讓自己振作，把心情寫成歌、唱成饒舌，成立粉絲專頁「癌友有嘻哈」分享抗癌過程，試圖讓自己找到生命的價值，表面上看似勵志、光鮮，但他一點都不快樂，再這段努力振作的過程中，反而失去了自己。面對生病的人我們總是小心翼翼，但對有病的人而言，一句「加油」都顯得刺耳。

生病就不美了嗎？這樣的我就不值得被愛嗎？

在一場講座中謝采倪勇敢分享了自己的故事，意外的得到很多共鳴，自己受傷的身心得到一些復原，原來面對傷痛的人需要的不是更多勇氣，而是被傾聽與理解。所以她成立了「我們都有病」的年輕病友社團，鼓勵這些有病的人，大聲的釋放出他們的憤怒、不安、恐懼，在這裏，這些傷痛被溫柔的接住了。

生病雖然痛，但我們永遠都能「從頭」來過。

頭髮是女孩的生命，采倪的髮型變化，代表她人生中的幾次重生。從化療時期的光頭，康復後的長髮，這次企劃一件襯衫與TIGI髮品聯手為采倪改造一頭俐落的短髮。三年過去，采倪恢復自信，並且與愛著她真實樣貌的男人結了婚。這場大病讓她失去自己，卻也再次重生。傷痛的痕跡也許永遠不會抹去，但我們永遠都有“從頭“來過的機會。

生病雖然痛，但我們永遠都能「從頭」來過。

(有影)