【玩FUN飯】超肥透抽＋三層肉 海陸雙拼CP值爆表 18:502020/04/22 有影 蔡惠綸 、 陳威成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【玩FUN飯】超肥透抽+三層肉 海陸雙拼CP值爆表 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 想大口吃海鮮的朋友們，絕對要來到位在宜蘭蘇澳鎮的山口食堂，店裡的海鮮是老闆每天去漁港現買的，海鮮不但是最新鮮的，還是當季盛產的。 【玩FUN飯】超肥透抽+三層肉 海陸雙拼CP值爆表 老闆並不是宜蘭人，卻因緣際會下來到這裡開店，不僅用心經營，更時常研發獨門的烹飪方法，為的就是讓客人可以品嘗到最鮮美的滋味。一邊跟老闆聊著，一邊走進廚房一探究竟。看著老闆處理海鮮的過程是如此細心，料理的每道程序都非常講究，慕名而來的客人一吃就愛上，時常來店裡捧場。這一道道看似平凡卻又不簡單的料理，入口的時候卻都充赤著滿滿的幸福感。 (有影) #宜蘭 #蘇澳 #海鮮 #山口食堂 也許您會感興趣 有影熱門新聞 纏綿淒美！劉若英與陳昇「師生戀」無疾而終內幕 - 明星 - 有影 這個紅色束帶別急著丟 清阻塞水管超有效！ - 生活 - 有影 韓國人飲食為什麼離不開泡菜？真正原因實在太驚人！ - 生活 - 有影 韓國超熱銷「麻藥枕頭」！治療師試用卻睡到頭痛欲裂？ - 生活 - 有影 扁桃腺也會長結石！超可怕扁桃腺結石手術公開 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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