【玩FUN飯】超肥透抽+三層肉 海陸雙拼CP值爆表

想大口吃海鮮的朋友們，絕對要來到位在宜蘭蘇澳鎮的山口食堂，店裡的海鮮是老闆每天去漁港現買的，海鮮不但是最新鮮的，還是當季盛產的。

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老闆並不是宜蘭人，卻因緣際會下來到這裡開店，不僅用心經營，更時常研發獨門的烹飪方法，為的就是讓客人可以品嘗到最鮮美的滋味。一邊跟老闆聊著，一邊走進廚房一探究竟。看著老闆處理海鮮的過程是如此細心，料理的每道程序都非常講究，慕名而來的客人一吃就愛上，時常來店裡捧場。這一道道看似平凡卻又不簡單的料理，入口的時候卻都充赤著滿滿的幸福感。

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