戀權位推下屬？支隊生命保無隱瞞 層層回報誰疏失？ 18:002020/04/23 有影 中天新聞、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戀權位推下屬？支隊生命保無隱瞞 層層回報誰疏失？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 戀權位推下屬？支隊生命保無隱瞞 層層回報誰疏失？ 戀權位推下屬？支隊生命保無隱瞞 層層回報誰疏失？ (有影) #敦睦、磐石 也許您會感興趣 有影熱門新聞 前艦長挺學生 支隊長絕無隱瞞！ - 時事 - 有影 搶救凹車窮人修復術 竟然靠「它」就搞定？ - 搜奇 - 有影 《精彩大爆卦》抹黑不斷！綠委控韓國瑜教唆軍公教「能撈就撈」 真相曝光打臉了！ - 時事 - 有影 別傻傻拆下窗簾清洗 這些保養妙招才正確！ - 生活 - 有影 綠：蔡公告現值1.4倍賣地 專家：偏低 不合理 - 中天 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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