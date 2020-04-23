海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將日前接受立委電訪強調，「在此用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情！若知道有人感染，我一定會遵照國防部命令，立刻返航」，陳道輝在電話中表示，對全體國人表示最深歉意，也對支隊長全體官士兵學生及他們家人鞠躬道歉。陳道輝表示：「身為軍人，我們寧可死在海上、船上，我也不可能讓病毒去危害我們應保護的國人和我們最親愛的家人」。

立委質詢表示，艦隊上有五名人員發燒，你有確實回報嗎，陳道輝回應，五名發燒人員由專業醫療小組組成專業團隊，診斷後為一般感冒，經細心治療都逐漸好轉。坦言：「一名較嚴重有回報，有照實回報，剩餘的四名，我誠實向立委報告，並無回報，因為醫官專業診斷結果為非常輕微，當初我們也並未收到關於嗅覺方面會喪失的消息。」

立委再次質詢，艦艇在高雄靠岸，隔離時間是由支隊長進行解散嗎？陳道輝表示，自己沒那個權限，一切奉命執行，對於是誰決定的，我不便說明。隨後心情沈重的說出：「這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻！我已經整整被隔離五天，我有五天沒辦法入睡，但是我愛海軍，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做對不起大家的事」

前海軍艦長張競指出，陳道輝少將是我的學生，身為老師的我，對他印象、觀感如何並不重要，張競也肯定陳道輝的部下對他的肯定，同時也認為他對國家熱愛及工作的盡責，並大讚陳道輝是合格的學生，也是我的「愛徒」。

前海軍艦長張競（照片/張競提供）

張競坦言，雖然經過這麼多年，卻覺得陳道輝少將並無改變，最重要的是，他獲得了以往及現在部屬的支持與迴響，這點足以讓張競覺得自己當年沒白教他。張競談到當初事發時，曾呼籲：「救人第一，防疫更是優先，至於咎責與懲處，並不是那麼重要。」如今倉促懲處，勢必要懷疑程序正義是否合宜。張競更強調：「沒有程序正義，就沒有實質正義。」假如倉促的懲處軍中部屬，其實是無法在政治上止血。在這種情況下，還是救人第一，防疫優先，至於咎責與懲處，那都需要長久調查，經過合宜程序，才能斷定懲處。

任何軍中的事，國家的事，張競再次強調：「國家元首及三軍統帥要負起責任，不能夠置身事外。」軍人執行任務不幸染病，所有海軍官兵都是受害者，我們必須熱心去醫治他們。

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