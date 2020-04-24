街訪調查／周揚青看手機抓羅志祥劈腿 情侶交往有沒有看過對方手機？

周揚青23日在微博宣布與交往9年的羅志祥分手，起因是私下看對方手機才發現男方劈腿，甚至與旗下女藝人、化妝師有不正常男女關係，不過卻遭羅志祥指責，「兩個人在一起最重要的就是相互間的信任，看彼此手機會打破這種信任」，究竟情侶交往該不該看對方手機？不看另一半手機，真的叫信任？讓我們聽聽民眾怎麼說。

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