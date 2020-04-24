杏仁哥位在高雄六合夜市的攤位，因不敵新冠肺炎影響，人潮銳減，只能暫時收攤。不過日前杏仁哥在臉書分享一段自己找到新工作的影片，原來現在他在路邊幫人「蒸口罩」，蒸一片只要2塊，而且大人、小孩口罩統統能蒸，消息一出，果真吸引許多網友狂敲碗問是否能加盟。

杏仁哥驚爆收攤要幹大事！ 做「這個」創造斜槓人生

杏仁哥回覆『中時電子報』，其實「蒸口罩」的攤位，只是一時興起！他語帶揶揄地說，「感謝蔡政府發揮大愛的精神，把口罩捐給國外，讓國人每日辛苦排隊就為了購買口罩，大嘆14天9片口罩根本不夠用。」杏仁哥也提到會發現這樣的新興行業，其實要感謝衛福部長陳時中教大家如何使用電鍋蒸口罩。

不過擺攤「蒸口罩」真的能賺嗎？杏仁哥語帶無奈地說，「我代蒸口罩的服務僅僅只營業兩天，而且客人只有8位…算一算，總收入只有16塊，再扣掉電費，根本是虧本在經營。」不過他也說，蒸口罩目的只是希望讓小市民的聲音被政府聽到，至於有沒有賺錢，已是其次！看來杏仁哥的斜槓人生到底要做啥，還得慎重地重新想一想。

杏仁哥失業攤車慘遭回收？！ 自爆要幹大事

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