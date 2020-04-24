大家都知道身體有SPA，但你知道「眼睛」也有SPA嗎？什麼！沒想到我們台灣竟然也有這樣的另類服務，到底什麼是眼睛SPA呢？！

眼睛SPA其實也稱作「清涼洗眼」，光聽名字就讓人嚇得皮皮挫，大家會認為洗眼應該就是「用水沖洗」這麼簡單吧，不！師傅則會拿出「專業器具」幫你按摩。在開始前，師傅會與顧客聊聊天，當客人完全放鬆後，就直接把眼皮「咻」的翻開，拿出生理食鹽水，沖洗顧客眼睛，待雙眼都洗淨後，則會拿出毛巾幫客人熱敷，並按摩眼睛周圍，平時用眼過度的客人，就可以立馬享受這種舒服過程，按摩完師傅會再次幫顧客滴上眼藥水，下一秒奇幻的SPA就正式啟航。

首先，師傅會從旁拿出「銀針」，熟練的手勢，一下子就把顧客的眼皮翻定位，當銀針接觸到內眼皮時，那種心情，真的是緊張到無法用言語表達。但是千萬別小看師傅，他可是非常細心的幫客人慢慢按摩內眼皮。過程中，每個人的感觸都不同，有的人會「癢」，甚至有些人會感到「酸麻」。其實，這也代表每個人「用眼程度」的不同。師傅說：「在按摩過程中，會一直覺得有眼淚狂飆出來的感覺，其實那就是正在刺激你的淚腺，讓淚腺活絡起來，比點再多的藥水都有用。」按摩完內眼皮，重頭戲就準備登場！那就是讓人聽了會皮皮挫的「刮刀」，當輕碰到眼瞼時，其實是非常癢的，而刮刀在上下眼瞼刮出來的東西，其實就是我們一般最容易卡的「眼蛋白分泌物」，也就是最容易附著一些外界的粉塵與髒污。

師傅回憶，曾經有顧客的眼睛淚管常常會結石，甚至去開刀兩三次，連醫師都說，再開的話，你的淚管會承受不住。其實通常做眼睛的保養，就是要減少這類狀況發生。師傅也說：「大部分的人，右眼會比左眼癢，當你在看東西時，使用的力道會不一樣，眼睛越勞累，洗的感覺會更加強烈。」至於多久要洗一次眼睛，其實需要看個人使用狀況，當覺得疲勞時，就可以進廠保養了。師傅也呼籲大家，此行為是專業行為，未經專業訓練，請大家不要隨意模仿。

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