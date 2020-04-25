男人不壞女人不愛？演藝圈男星偷腥經典回顧

大陸網紅周揚青23日在微博發文證實與羅志祥分手，爆料男方私生活混亂，並指控他多次劈腿、約妹玩「多人運動」，與旗下女藝人及化妝師有不正當男女關係，痛罵羅志祥「渣男」讓他形象一夕全毀。除了羅志祥，過往曾因不堪情事背負「渣男」罵名的演藝男星們也再度被翻出來回顧，包括「犯了全天下男人都會犯的錯」的成龍、陶喆、許志安、九把刀，以及被網友戲稱是「亂親阿翔」的阿翔、「滑進摩鐵」的阿基師。

周揚青驚爆和羅志祥分手真相，洋洋灑灑細數多年來的感情遭到背叛，有許多網友見狀紛紛出征羅志祥臉書、IG替周揚青抱不平，批他浪費一個少女的青春，也引發社群一連串討論，談到為什麼女生總是對渣男情有獨鍾？明知交往的對象是渣男仍執迷不悟？實際上街詢問，聽聽民眾怎麼說。

對於渣男為什麼比較受到女生喜愛，受訪者表示渣男通常長得比較俊俏，追女生的手段、花招很多，沒有戀愛經驗的少女很客易暈船，覺得渣男似乎比較知道女生需要的是什麼，應該如何去哄、安撫女生，認為老實的人不太懂得怎麼表達愛，也有部分受訪者表示認同「男人不壞，女人不愛」的說法。

除此之外，受訪者也分享了自己遇到渣男的經歷，有人曾經為對方獻出初吻，卻遭受「親後不理」冷漠對待，以及在交往期間看到對方在使用交友軟體，還跟其他女生有曖昧，另有人提到是在一起之後才發現對方已經有女友，在不知情的狀況下變成小三感到無奈且氣憤。

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