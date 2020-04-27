藝人羅志祥和大陸網紅周揚青的情變風暴震撼兩岸。周揚青日前PO文爆料他劈腿、約炮，甚至愛多人運動，讓羅志祥一夕間形象全毀淪為渣男。

精神科醫師鄧惠文（圖/取自中時資料庫）

精神科醫師鄧惠文在臉書發文表示「如果你的情人侵犯別人、誘騙、犯法，應在自身安全前提下報警揭發，而不是在網路傳播，網路公審的情愛報復，不該被津津樂道，不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼！」就是這句「不要等孩子成為恐怖情人」，被網友認為是在暗指周揚青是恐怖情人，此文一出立刻遭多名網友抨擊。

被喻為國師的唐綺陽也發文挺鄧惠文，她認為周揚青很帥，也知道鄧醫師在擔心什麼，認為社會不就是需要各種聲音及觀點溝通嗎？這也讓網紅廣告小妹看不下去，起底鄧的黑歷史，揚言「她能婚前當小三婚後找小王，還不就是你們有權有勢者姑息養奸？」狂酸：「鄧惠文的家庭是家庭，別人的家庭就不是家庭，她的痛才是痛，周揚青的痛就不是！」

廣告小妹直批鄧惠文跟羅志祥的情感世界真的有得比，如果想要幫渣渣隊友護航，就請不要做得這麼明顯。網友紛紛在網上留言「太勁爆了！」、「真假！掩飾得真好耶」，難掩怒火的廣告小妹說，如今社會培養出這樣的醫師才是真的衰吧～沒想到羅志祥和周揚青分手，卻意外掀起正反兩方的激烈口水戰。

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