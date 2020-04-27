現今社會，很多人都沒有金錢觀念，薪水有多少就花多少，時下的年輕人也比較會及時行樂，通常都會覺得，反正我都存不了錢了，那乾脆就多買東西犒賞自己或三不五時就規劃旅遊！

這次《中時電子報》邀請到上海財經大學博士楊倩琳受訪，談到現在因為疫情關係，導致全球經濟不景氣，很多公司也都開始放無薪假或防疫假，薪水也大幅度減少，若自己本身有儲蓄習慣，碰上失業、減薪或遇到急難時，也能不怕三餐不繼，因為身邊有儲蓄的週轉金可以使用。

學理財可以防範未然！楊倩琳提到：「其實省錢一點都不難，從每天存一百元開始，一個月下來就可以存三千元。」平常愛好喝飲料的人，可以從省下一杯飲料錢開始、平時會上醫美診所做臉部保養的就可以減少保養次數，改成在家敷面膜，這樣不僅有不同的替代方案及便宜選擇外，更能達成終極的省錢效果。其實大家只要能從食、衣、住、行、育、樂下手，不要小看這幾百，那幾千的，我們就可以從省下來的金錢去做定時定額投資。

楊倩琳坦言：「若是找到好的標的物，比較高的投資報酬率有5%，就等於比銀行定存多五倍」，至於理財規劃時，都會有一些盲點及陷阱，很多人會認為理財就是有錢人的專利？！這個觀念是錯的，另外一點，很多人覺得是不是要很多錢才能理財？！也常常聽到很多人說，我就已經沒有多餘的錢了，為什麼還要叫我去理財！其實這個觀念大錯特錯。楊倩琳說：「越是沒有錢的人，越要懂得理財。因為那是你唯一能翻身、改變命運的最終機會。」而且小錢慢慢累積成大錢，積少成多，再透過投資，如此一來便可以滾出更多的金錢。

小資族若想從平時儲蓄慢慢存出人生第一桶金，建議可從「631法則」開始，把收入分成60%、30%以及10%，60%的金額負責做為「生活支出」，30%規劃為「儲蓄理財」，而最後的10%則是「風險規劃」。大家可以想辦法從薪水的30%慢慢做投資，並持之以恆。為了能快速達成自己的理財目標，大家可以視自身財務能力，事實撥出更多資金在投資理財上。

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