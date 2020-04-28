年輕氣盛的叛逆，讓他離開了最愛的音樂圈。

「一件襯衫」訪問客家金曲歌王-黃連煜，訪談中娓娓道來他60年的人生沿途風景，雖然一路顛簸叛逆，卻依然堅持走著屬於自己的音樂道路。創業虧了兩百萬卻慶幸終於能好好做音樂，在酒吧遇見陳昇開啟了客家音樂的不歸路。

年輕氣盛的叛逆，讓他離開了最愛的音樂圈。

32歲那年，黃連煜在酒吧遇見陳昇，因緣際會組成了「新寶島康樂隊」，這段時間他唱了很多巡迴表演，嚐盡爆紅的滋味，卻也逐漸消耗了他對音樂的熱情，於是一句：「我不幹了！」便就此銷聲匿跡。起初只打算稍作休息，沒想到轉眼間，黃連煜已經離開新寶島康樂隊十年了。重燃音樂火苗，重新找回自己的味道。

原以為十年過去，對音樂的熱情會就此熄滅，但生活不斷提醒著他對客家山歌的熱愛，這個火苗一直在心底最深之處燃燒。既使知道做客家音樂是一場不太有贏面的賭局，黃連煜還是一頭栽了進去。

50歲那年，黃連煜到台灣、中國許多鄉野去做田野調查，希望找出客家音樂的根源。他說：「客家音樂就是台灣的體味。」在都市待久了，身上的味道會越來越淡，只有透過某些方式記住自己的味道，你才能到找到回家的路。

重燃音樂火苗，重新找回自己的味道。

如果再年輕一回，仍會選擇為自己叛逆一次。

我們都是生命中的賭徒，勇敢投入自己所熱愛的事，就算世界不了解你的叛逆與堅持，仍然走著這條無法回頭的路。秉持這樣的信念面對人生的沿途風景，在所有的得失之間奮力向前，直到有天頭髮都斑白了，我們也一定會回過頭來，感謝這樣年輕氣盛、反骨又不服輸的自己。

如果再年輕一回，仍會選擇為自己叛逆一次。

(有影)