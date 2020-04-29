從肥宅變身「行走賀爾蒙」 辛苦減肥找到人生出口

「一件襯衫」專訪健身網紅-Robert Hung 40%洪仕晟，他原本是眾人眼中的「肥宅」，生活沒有目標，直到三年前接觸了健身，讓他找到了對人生的熱情，精壯身材和笑容吸引了一大票粉絲，甚至被封為「國民小男友」。

我不知道未來會怎樣，只是想讓自己不一樣

洪仕晟十八歲前，是一個對生活沒有目標的小胖子，只要能快樂長大就好。就連要選哪個大學和科系就讀，也是他的爸爸和奶奶求神問卜幫他決定的。他過著不太喜歡但是可以接受的生活，上著不喜歡也不討厭的課，過著平凡的人生。直到接觸了健身，他從無聊的大學生活中找到了逃生的出口，一個通往全新人生的出口。

我不知道未來會怎樣，只是想讓自己不一樣

對於生活我沒有太大的野心，但別人可以為什麼我不行？

那時的他只想讓自己的身材變好，變得和以前肥胖的自己不一樣。「既然別人可以，為什麼我不行?」他將理想身材的模樣印下來貼在牆壁上，希望有朝一日自己能像照片裡的人。但理想和現實總是有段不小的差距，尤其對一個原本幾乎沒在運動的小胖子來說。想要擁有精實的好身材，幾乎是件不可能的任務。他從來沒有放棄，一步步實踐健身計畫，深蹲、硬舉、練拳，日復一日，辛苦的訓練和飲食控制也收到了成效。

標籤什麼的我不在意，能交到朋友才是最重要的

一開始他只想在社群媒體上記錄自己的身材和健身過程，沒想到他的肌肉和笑容吸引了一群人的支持，成了網友口中的「國民小男友」。成名後他的生活不再只是念書和玩樂，多了許多拍攝代言等工作經驗，粉絲也越來越多。小幼獸、小奶狗、老公、你是我的太陽、加濕器、行走賀爾蒙……他被冠上各種封號，在他「融化無數人」的笑容裡，他不介意任何人貼他標籤，他說：「可以交到朋友，是最開心的」。

標籤什麼的我不在意，能交到朋友才是最重要的

每一天都認真的活，保有熱情何須將就

原本他要順著爸爸的意思，當個化學工程師，做朝九晚五的工作養活自己。現在他兼顧興趣與工作，不必再讓家人擔心。每一天都認真的活，做自己有熱情的，就不必將就自己不喜歡的。

剛過22歲生日的洪仕晟，除了呆萌之外，更多的是樂觀與對人生的衝勁。對於未來，他有沒有甚麼夢想?洪仕晟說：「我不知道，只是做有熱情的事，過有熱情的生活。生命的過程才會精彩啊。」

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