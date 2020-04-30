輕症者居家療養政策出包？ 紐約家庭出現交叉感染

在紐約州州長安德魯古莫的弟弟CNN主播克里斯古莫感染新冠肺炎後，克里斯的妻子和兒子也相繼確診。他們雖然居家隔離，但他們的「家」可是位於紐約上流社會度假區的漢普敦高級豪宅，有五間房及地下室，一棟市值約台幣上億，可以輕易舒適地進行隔離。和古莫相比，另一名確診的主播鮑溫狀況悽慘多了，她在CNN上分享與病毒戰鬥的最黑暗時刻，她的老公忍不住將她擁入懷中，文章令人動容。而這些即是紐約「新冠肺炎輕症者先居家療養」這個規定對病患家人的折磨。只要還不到呼吸困難或其他必須上急診室的症狀，不論有名無名、有錢沒錢，政府都要求先在家中休養。如果是單身就得一人孤獨奮戰，如果有家人，則又是另外一種戰鬥。

中視紐約特派記者龔邦華採訪了兩個重視親情及有照顧長者文化的紐約移民家庭，其中一個是希臘裔，另一個則是華裔。兩個家庭在紐約都有一定的經濟基礎，居住環境也比一般勞動階級好。但他們感患新冠病毒的親人被醫院拒收返家後，結果都造成兩個家庭成員的交叉感染，無一倖免。

希臘裔約翰的父親患有糖尿病等慢性疾病，發病後曾送去醫院接受新冠採檢，在醫院住了五天後，院方就要求家屬將他接回，但當時新冠肺炎的採檢報告尚未出爐。約翰坦承那時感覺有如被判了死刑，因為他知道父親狀況非常危險，一名有多重慢性疾病的父親若確診新冠肺炎，可以讓他居家自我隔離嗎？幸好約翰的應變能力強，家中經濟狀況也不錯，他花錢購買了氧氣筒幫助父親呼吸，但在照顧父親的期間，除了自己連母親也被傳染。還好最後一家三口都靠這個氧氣筒活了下來，但試問紐約有多少家庭有能力購買這樣一個昂貴的醫療用品？

希臘裔紐約居民約翰在家照顧父母，三人皆感染新冠肺炎 （龔邦華、林茲慧翻攝）

另一名華裔的夏女士在紐約有基金會，平常熱心公益，購買口罩分送當地警局與醫院，但她高齡92歲的母親因感染新冠肺炎，不幸過世，而自己也確診感染。她將101歲的父親送至弟弟家，隨後父親開始出現發燒、咳嗽等症狀。弟弟將父親送院檢查，確定感染新冠肺炎，由於病情未達住院標準，也被要求居家休養。在照料年事已高的父親期間，弟弟及弟媳也都接連感染。

特派直擊／隔離不了的感染 親情與愛情 （龔邦華、林茲慧翻攝）

紐約市要求輕症患者在家自主療養與隔離時，沒有顧及家庭交叉感染的問題。這也說明為什麼已下令「軟封城」一個多月的紐約，每日新冠住院人數依舊居高不下。前兩日紐約州長安德魯古莫也終於承認是因為出現「家庭感染」，而他弟弟克里斯古莫不就是最好的例子？

看到所愛的人在生死掙扎中忍不住上前擁抱的丈夫，看到父親呼吸困難必須想辦法提供氧氣的兒子，不捨百歲父母晨昏定省噓寒問暖的高齡子女，這才是這個華麗都會下真實的縮影。不管美國這個社會多麼宣揚自己是最富裕的、醫療是最先進的，但政策導致民眾必須經歷的這些折磨，在根本上是無情的、是殘忍的、是不人道、是會要人命的。因為有一種再怎麼努力也難以防制的感染，那就是親情與愛情。

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