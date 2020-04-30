周揚青爆小豬玩「多人運動」 專家曝他私下「太空虛」

羅志祥與大陸網紅周揚青9年感情破局，女方在微博貼出分手信，大爆小豬劈腿不斷，「還不同城市換不同女人」，甚至舉辦常人無法想像的「多人運動」，各種顛覆三觀的行為引起討論，護理學博士許藍方接受訪談分析此事，認為像羅志祥這類的公眾人物，已經習慣在台上受到萬人的矚目與擁簇，容易沉迷於掌聲中，通常這種人下了舞台，內心會感到特別空虛，比較沒有辦法一個人獨處，因此當伴侶不在身邊時，為了填補這種空虛寂寞感，才會找其他人來陪伴。

許藍方博士指出，有另一半還劈腿、約妹的行為，不能說不常見但也不少見，就她長期觀察一些個案來看，會有這樣子行為的人，通常是對自己的自信較為不足，才會需要透過一再的曖昧或是換伴侶，去獲得自己的存在價值，但當你跟他細聊卻會發現，他其實是一個很傳統、願意專情的人，就像羅志祥會大方承認自己有女友、在社群曬與女友合照等等，不過為什麼他明明就有一個很穩定的女朋友，卻還會和不同的人曖昧，那有可能是因為他女朋友沒有太常誇獎他，或是他已經在女友身上得不到那種自我肯定感覺。

羅志祥被爆玩「多人運動」性關係複雜，許藍方博士提到，如果是健康的性行為，並不會去干涉他們要怎麼玩，畢竟那是每個人的價值觀不一樣，但如果是在一個有穩定伴侶的情況之下，還要去從事「多人運動」，有兩種情況，一種是觀賞者，另一種則是參與者，有些人他喜歡「多人運動」，但他就只是旁邊看，甚至有些人是喜歡看自己的伴侶跟別人進行「多人運動」來獲得自己的優越感，若是參與者的話，那就只是單純的性喜好不同。

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