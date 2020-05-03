街訪調查／周揚青爆羅志祥劈腿不斷 為何有另一半還想偷吃？

羅志祥與周揚青分手一事鬧得沸沸揚揚，女方發文驚爆分手原因是小豬慣性劈腿，包括她不在身邊就約妹，甚至染指旗下女藝人跟化妝師等，種種過往不堪情事引來網友批評謾罵，為什麼已經有另一半的人卻還會想偷吃？讓一段感情走向劈腿的原因是什麼？實際上街採訪，聽聽民眾有何看法。

在感情裡，每個人碰到的問題都不同，造成劈腿、外遇的原因有很多，可小可大，多數受訪者覺得會想偷吃，是因為愛情生活中缺少了新鮮感，並以餐廳、飲料店舉例，只要看到有新品推出，就會產生好奇、想嘗試的心理，就像眼前出現新的對象，感覺對了就可能變心出軌，也有受訪者表示，一段感情會出問題，不會只是單方面的問題，雙方關係可能早已存在裂痕，才會讓第三者介入導致劈腿發生，另有一受訪者認為，劈腿是人本來就有的習性，只是因為現在社會規定忠貞的一夫一妻制價值觀，會外遇出軌其實是人之常情。

有受訪者認為保持新鮮感是談感情很重要的一件事，應該藉由和舊的人一起體驗新的事物來獲得，但卻有人以為是要跟新的人去體驗舊的事物，覺得這樣不太好，而有受訪者表示，若兩個人決定要投入一段感情，新鮮感就已經不會是首選，如果兩人相處沒有了激情，因為缺少新鮮感喜歡上別人，就應該在正宮與第三者中做出選擇，人不能這麼貪心，什麼都想要。

針對怎麼發現另一半劈腿以及劈腿可能出現的徵兆，有受訪者指出，很多人劈腿被抓包，是因為內心有很多的慌亂和緊張，包括與對方相處時說話做事容易焦慮，小心翼翼不給對方看手機、把手機定位關掉搞失蹤，或是突然開始注重穿著打扮，兩人的互動模式變冷漠，對另一半越來越不耐煩也可能是一個跡象。

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