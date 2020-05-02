新冠肺炎疫情逐漸趨緩，想必大家一定都囤積了一堆泡麵及罐頭，到底這兩樣可以迸出什麼不一樣的新吃法呢！今天《中時電子報》邀請到達人主廚陳之穎來為大家示範，到底如何利用家裡的食材變出美味防疫料理。

第一道料理是由維力炸醬麵、絲瓜及蛋汁所變出的「絲瓜蛋拌麵」。首先，我們需要準備一包維力炸醬面、少許絲瓜及兩顆份量的蛋汁。絲瓜去皮時，切記不要把綠皮全削光，保留一點厚度絲瓜本身的水分才能保留。透過少許水量逼出絲瓜水分，醬料包可自行斟酌，依個人喜好適當加入並均勻攪拌，隨後蛋汁可緩緩倒入鍋中，記得不要攪拌，讓蛋汁呈現塊狀，當泡麵煮熟後與絲瓜相互拌炒即可享用。

第二道料理要介紹的是由玉筍罐頭、筊白筍及切絲洋蔥所變出的「洋蔥鮮玉筍」。首先我們要把玉筍罐頭的油倒至鍋內，接著放入洋蔥小火炒至軟化，到底洋蔥該炒到何時才算完成呢，陳之穎說：「很多人喜歡吃軟化的洋蔥，其實就可以炒久一點，若喜歡吃有脆度的，其實就可以炒到半透明即可起鍋。」因為筍子是有脆度的，所以洋蔥的口感可跟筍子一致，前後時間大約兩分鐘，有熱度大約翻炒一下即可起鍋，當然食材可以隨著季節變換，筊白筍、竹筍與蘆筍都可以，最後放入到盤子中拌勻就能享用囉。

第三道料理覺對會讓大家意想不到，如何讓不起眼的零嘴「王子麵」搖身變成「番茄雞湯麵」。因為王子麵本身無醬包，所以我們可將家裡剩餘食材通通加入，今天介紹的食材有洋蔥、番茄、切塊雞胸肉，首先，把洋蔥分兩次倒入鍋內，第一次下的洋蔥煮久一點，甜味會融入湯頭，第二次加入的洋蔥就會有爽脆口感，接著倒入番茄，能提供酸甜果香的番茄在鍋內煮久後，會溶出營養茄紅素，經一段時間後，蔬菜及洋蔥甜味就會逐漸釋放出來，隨後可把第二批的洋蔥、雞胸肉、王子麵、及一小茶匙的鹽放入鍋內進行調味，最後拌入蛋汁，盛裝在碗盤中即可享用。

第四道料理會用到的是鮪魚罐頭、荷蘭豆、洋蔥、美乃滋變出來的「鮪魚荷蘭豆沙拉」。倒入鮪魚罐頭裡的油脂在鍋中，接著把洋蔥放進去，小火炒到香脆甜的狀態就可以了，荷蘭豆須先燙10～15秒後立即冰鎮再切絲，冰鎮過的荷蘭豆，口感會較脆顏色也會很漂亮。比方四季豆、豌豆、甜豆、菜豆等都可隨季節去做變化。將荷蘭豆放進盤中，倒入炒過的洋蔥及適當份量的鮪魚，接著倒入美乃滋，均勻攪拌，瞬間就變成一盤營養價值極高的防疫料理。

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