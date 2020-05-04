50歲本土劇演員高欣欣，日前接受《中時電子報》採訪，因母親節將至，受訪時想起天上的媽媽，一度難掩內心情緒，淚水不斷潰堤。高欣欣坦言「父母親很早就去世，過往時期，科技並不發達，能跟媽媽合照的機會很少」，現在的她翻起家中相簿，能找到與媽媽一起合影照片也讓她格外珍惜。

至於每年到了母親節，自己有沒有什麼不一樣的感觸，高欣欣透露，自己已經過了20年沒有母親的母親節，每當看到身旁好友的媽媽還健在，頓時讓她感到羨慕不已，受訪時表示，自己的人生中最遺憾的就是不曾擁抱過媽媽，高欣欣哽咽地說「我多麼希望自己會撒嬌，也希望自己能夠向媽媽說出一些甜言蜜語」，年少時不懂，她覺得做出這些舉動相當肉麻，現在回想起來這也讓她留下了大大遺憾。高欣欣也說自己還有一個願望，如今再也無法完成，她難過的說「我從來沒有跟媽媽一起出遊過，一次也沒有！」也表示自己想等到經濟能力穩定時，在帶媽媽一起出去玩，沒想到這個願望再也沒辦法完成。高欣欣說「不要害怕說不出口，很多事情只要跨出第一步就會變得很簡單，其實不用多說什麼，一個擁抱足以能表達全部」。

回憶起天上母親 高欣欣淚水潰堤（照片/邱子軒 拍攝）

面對已無父母的高欣欣，將對父母的思念融入了倫巴舞中，她說道自己當時被經紀公司說服去參加友台的一個舞蹈比賽節目，同時也開啟了她對國標舞的興趣，從不會轉圈加上肢體不協調的她，一路披荊斬棘戰到季賽，知道自己進入季賽時，舞蹈老師建議高欣欣可將舞蹈融入自身故事，最後就以荒山亮老師的「為你活下去」這首歌結合倫巴舞，想要獻給在天上不曾看過女兒跳舞的父母。比賽前，高欣欣親手寫下想對父母說的話「爸、媽，祢們好嗎？有些話來不及對祢們說，我想改變自己，歌詞中有我想對祢們說的話，我知道千言萬語不是一首歌一支舞能完全表達的，但這支作品我想為祢們而跳！」高欣欣卯足全力地在舞台中展現柔美的倫巴舞姿，搭配著感人旋律及歌詞，瞬間觸動了在場所有人，同時也讓台下評審頻頻拭淚。高欣欣表示自己很想父母，想讓祢們看到女兒再出發的樣子。

若能再有一次機會，想對天上的媽媽說什麼，高欣欣再度哽咽地說「媽，祢在天上過得好嗎？我們都過得很好，我現在有收入也有買房，就連祢最擔心的弟弟，現在也成家立業了，我希望祢在那邊能做祢喜歡的事，不用擔心我們，媽…我愛你」

20年沒母親的母親節 高欣欣淚灑棚內憶媽媽

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