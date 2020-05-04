高雄市長韓國瑜過去在競選總統時，開直播常會有一隻超可愛的黑色小柴犬入鏡，當時的牠也成為超萌最紅助選員，但選後卻鮮少見到這隻柴犬，大家一定很想知道「牠」到底去哪了！「歐米魯OBERU」選後首次復出的專訪就獻給《中時電子報》，擁有超高人氣的歐米魯這回將與最美發言人之稱的何庭歡同台較勁。

最萌柴犬微笑（照片來源/歐米魯 OBERU粉專）

見到許久不見的歐米魯，何庭歡興奮的將牠抱起，還溫柔地說「米魯～米魯～你有沒有想我！」歐米魯似乎聽得懂歡歡說的話，下一秒立即撲向歡歡身上瘋狂給她熱吻，讓她無力招架。何庭歡受訪時，回憶起當初瞬間失業的心情，她坦言「我覺得我們打了一場很美好的仗，過去半年中，我們曾一起努力過，也跟很多選民進行互動。當他上台宣佈敗選那一刻，我看到台下每個人的眼神，就跟當初我第一次接到這份工作，看到的熱情是一樣的」，近期支持韓國瑜民調不斷攀升，何庭歡認為高雄真的有變得越來越好，她也相信，很多高雄市民可以看到，也可以了解到，高雄市長為了市民都做了什麼！

歐米魯在總部不小心睡著了（照片來源/歐米魯 OBERU粉專）

長期跟在韓國瑜及何庭歡身旁的歐米魯，有跟牠接觸過的選民都知道，牠是一隻不怕生、脾氣好又不太躁動的柴犬，就算何庭歡當時忙著接Call in，牠也乖乖的趴在旁邊，看著大家工作，但歐米魯的眼皮慢慢越瞇越小，最後一不小心就睡著了。走在路上，帥氣的歐米魯會不會被民眾認出呢，她坦言「會唷！尤其越靠近投票時間，越多人認出牠！」何庭歡回想起有次跟小編一起帶著歐米魯去買午餐，途中就遇到海南雞店的老闆已經拿出川燙好的雞條要送給歐米魯，或是會被突如其來的選民要求一起合影留念！

歐米魯喝水中（照片來源/何庭歡 臉書）

說到這，想必大家一定很想知道歐米魯私下超萌的一面，專訪時，可愛的牠也對鏡頭露出大大超萌柴犬式微笑，讓在場的人瞬間被圈粉！至於歐米魯有沒有不為人知或讓人崩潰的瞬間呢，歡歡回想起在韓市長第一次見到歐米魯時，他覺得牠很可愛，所以就小小惡作劇的輕彈了一下歐米魯耳朵，讓歐米魯頓時嚇了一跳。何庭歡直言「牠有點會記仇的，所以在我們直播結束後，歐米魯就跑去市長室門前拉了一坨排泄物。」對於不為人知的一面，小編私下則是透露牠很喜歡「咬襪子」，尤其穿過得牠更喜歡。

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