【玩FUN飯】翻玩2D咖啡廳！夢幻空間秒變「撕漫女」

前些陣子在日本、韓國掀起一陣手繪黑白漫畫風的「2D Cafe」終於來台灣囉！占地約40坪的店家還沒開幕竟已經吸引許多民眾前來朝聖，不僅是喜愛二次元的朋友，又或是咖啡愛好者都已讓人躍躍欲試。

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這間位在台北師大商圈的「2D Cafe」是馬來西亞的創立品牌，店內的一筆一線都是由馬來西亞的藝術團隊設計而成。以黑白線條為主題的手繪風格，打造出漫畫般的二次元場景。除此之外，店家更以「日本的生活日常」為主題呈現，不僅有電車、居酒屋、拉麵店、日本街邊的景象等等。在這不能出國的防疫時期，真的會讓人有一秒置身日本的幻覺。

蔡惠綸 攝影

《中時電子報》獨家影音專訪到來自馬來西亞的設計團隊！設計師名字和他的人一樣有個性，就叫做「C」。C聊到自己最引以自豪的，就是喜歡設計一些奇怪的東西，像店內地下室裡有很多有趣的設計，看似平凡無奇的洗衣機，穿過它會來到另一個世界，猶如時光隧道般的充滿童趣，C提到這設計理念是他小時候曾想過的事情，現在長大可能會覺得幼稚，但是透過這個設計卻可以完成許多人兒時的夢想。

蔡惠綸 攝影

而店裡的下午茶一點也不馬虎，有司康、檸檬塔、麵包等等，製作方式也有別於其他餐廳，每一道製作程序都是老闆精心研發，就連原物料也是盡可能的使用台灣當地食材以及和小農合作，為的就是要真真實實的呈現，台灣特有的菜單。而老闆也透露未來餐點會不定時推出限量以及季節限定，請大家拭目以待。

蔡惠綸 攝影

(有影)