紓困之亂起因他？！ 陳玉珍「4字」解讀蘇貞昌

總統蔡英文即將在520展開第二任任期，今（8日）開記者會宣布由蘇貞昌續任閣揆，對此立法委員陳玉珍接受訪問，認為蘇貞昌擔任閣揆行事作風很強勢，常雷厲風行推政策造成人民混亂與困擾，她表示蘇貞昌只是一個強勢的領導者，但非好的管理者，且缺乏仁者之心，強調蘇內閣決策容易過於獨斷，並沒有站在百姓的角度思考，譬如近日行政院急推紓困搞得人民與基層公務員人仰馬翻，也是因為他缺乏簡政便民的同理心。

對於政府這次提出的紓困方案，陳玉珍表示國民黨的主張是排富發現金，指出民進黨紓困的問題是在於有「心魔」，只是為了不被認為跟馬英九一樣，認為紓困應以人民福祉為優先考量，呼籲政府別把補助申請弄得這麼複雜。

陳玉珍過去曾多次在立院與蘇貞昌交鋒，對此她表示自己和蘇是士大夫無私交，兩人無恩怨，希望蘇續任閣揆能夠苦民所苦，不要再一意孤行錯誤的紓困政策，且就自己觀察到基層的民意反映，民眾認為這次政府防疫做得很好但紓困不及格，普遍覺得防疫做得好是陳時中的功勞，而釀成「萬元紓困之亂」是蘇貞昌的錯。

陳玉珍也提到現在政府施政之所以會有這麼高的滿意度，是由於民眾為了防疫犧牲小我共體時艱，給政府支持度去做事，並非真正認同政府，對未來蔡政府、蘇內閣期許，陳玉珍希望民進黨政府不要因此感到自滿，並表示現在的兩岸關係令人擔心，呼籲蔡政府不要繼續操作仇中反中情節，希望兩岸未來能透過互動交流增加善意，對國家的長治久安才是良好之計。

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