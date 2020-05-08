紓困戰疫主帥一人先攻城 基層措手不及 引爆申請之難 19:362020/05/08 有影 中天電視、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》紓困戰「疫」主帥一人先攻城！基層措手不及 引爆申請之難！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》紓困戰「疫」主帥一人先攻城！基層措手不及 引爆申請之難！ 《新聞深喉嚨》紓困戰「疫」主帥一人先攻城！基層措手不及 引爆申請之難！ (有影) #紓困 #困難 也許您會感興趣 有影熱門新聞 紓困之亂起因他？！ 陳玉珍「4字」解讀蘇貞昌 - 時事 - 有影 從肥宅變成行走賀爾蒙 辛苦減肥找到人生出口 - 生活 - 有影 街訪調查／周揚青爆羅志祥劈腿不斷 為何有另一半還想偷吃？ - 時事 - 有影 他大膽在鏡頭前摸女性胸部 最後真相讓人恍然大悟 - 生活 - 有影 日陶俑激似外星人 美NASA高度關注 - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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