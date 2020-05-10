苗可麗回憶50年人生路 淚嘆「歲月催母老」

15歲就以歌手身份出道的藝人苗可麗，接受《中時電子報》獨家專訪聊起出道至今和母親相處的點點滴滴。因工作繁忙鮮少時間陪伴家人，成為苗可麗最大的遺憾，回憶起這50年的人生路，斗大的眼淚也滑落。

因小時候懷有一個歌手夢的苗可麗15歲北上打拼，開始自己在台北生活，住在台中的媽媽總是放不下心，時常打電話提醒苗可麗要注意安全、別人給的東西不要吃，直到某次在化妝間遇到秀玲姐，秀玲姐羨慕的告訴她，有媽媽打來真好，意外點醒可麗姐。偶爾繁忙我們會忽略家人，甚至覺得媽媽的叮嚀很撈叨，但若有天媽媽不在了，恐怕也無法再次聽到這些耳邊的叮嚀。

苗可麗回憶50年人生路 淚嘆「歲月催母老」(擷取自影片)

經常和媽媽分隔兩地的苗可麗也提到，每次回家都發現媽媽逐漸老了，曾經會幫她摺棉被、摺衣服的媽媽已經不知何時沒有再做這些事了。究竟是老了沒有力氣做了？還是忘了？又或是散步時發現媽媽的腳步變得好緩慢，背也不像從前那樣挺直，這些歲月留下的痕跡成為可麗姐人生中最大的遺憾。

可麗姐還說到，我們經常對朋友都很有耐性怕不好意思，但為什麼對最親的人或最愛的人就不會感到不好意思呢？也藉此提醒大家愛要及時，不要等到哪天已經來不及了才後悔。

(有影)