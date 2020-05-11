陳菊辭府秘掌監院 林郁方批國家要職淪政治分贓

蔡英文總統第二任期即將在5月20日登場，總統府祕書長陳菊已確定出任下屆監察院長，監察院長選擇黨性堅強的陳菊接任，引發網友正反意見論戰，前立法委員林郁方今（11日）接受訪問，認為監察院長的職位敏感且重要，應保持公正由非有政黨色彩的人來擔任，並舉例過去國民黨執政時期，先後聘任王建煊（新黨）、張博雅（無黨團結聯盟）以求中立平衡，如今民進黨毫無避諱也不在乎外界觀感派出黨內大老陳菊，林郁方對國家權力要職淪為政治酬庸、分贓的工具表示感嘆。

準監察院院長陳菊的政治路，一路走來充滿爭議，林郁方表示懲治貪官、糾舉弊案是監察院的主要職責，應該要超脫黨派來調查案件，認為監察院長若帶有濃厚的政黨色彩，很多的糾舉彈劾都會有政治考量，擔憂弊案恐無法查個水落石出，批評民進黨執政四年是開民主倒車，濫用執政優勢人事酬庸也將導致政府面臨信任危機。

民進黨過去主張廢除監察院，現在卻找來新系大老陳菊執掌，林郁方表示民進黨政府就是說一套做一套，早前在野時最反對黨國不分、用人不公，沒想到自己掌權後，卻可以為了擺平黨內派系鬥爭，將一個個能透過政治任命的官場職位做為利益交換的籌碼，認為這樣做的民進黨早已失掉進步價值、沒有理想主義。

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