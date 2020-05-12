罷韓民調陷危機 謝龍介籲鄉親回歸理性看市政

高雄市長韓國瑜罷免案投票即將在6月6日登場，近來許多民調都顯示，過半數的高雄市民都贊成罷韓，對此台南市議員謝龍介接受訪問表示，國民黨已經參考了很多民調數據，目前贊成與反對的比例大概在過與不過間，強調選舉和罷免是兩種不同形式的投票，覺得現在如何呈現高雄市政來讓市民感動是關鍵。

面對罷韓危機，有人主攻、有人勸守，謝龍介認為「路遙知馬力、日久見人心」，現在應該要把韓國瑜好的市政成績透過各種管道來讓大眾知道，並指出淹大水、路不平一直都是高雄人心中的痛，韓國瑜過去一年半做的比前朝五六年來得多，是否有認真在做事，是不是個適任的市長，相信高雄市民自有評斷。

謝龍介也強調因為南部鄉親比較感性重感情，許多人都和他說是因為韓國瑜去選總統讓他們很生氣，不過有些人現在看見韓國瑜回歸市政、專注防疫，感受到市政團隊的努力，已經氣消了，希望高雄市民最後都能冷靜下來，用理性做出選擇。

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