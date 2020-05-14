時代力量立委、「小燈泡」母親王婉諭日前表態支持罷免高雄市長韓國瑜，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希用「小燈泡的頭顱已經被他的媽媽踢到了高雄」等字眼批評，如此誇張言論引來各界撻伐，不過李來希卻以立委是可受監督的公眾人物為由拒絕道歉。對此國民黨文傳會主委王育敏接受訪談，認為李來希批評王婉諭的發言非常不恰當，任何人評論事情都應基於人性道德，小燈泡事件震驚社會，不希望有人再去消費過世小朋友，指李這番言論是在家屬的傷口上灑鹽，引發眾怒要李自己反省檢討，向社會大眾道歉。

曾從事兒童福利工作的王育敏認為，每個孩子的生命都非常的寶貴任何人都不能去傷害，更何況小燈泡是遭到如此殘忍的犯案手法殺害，4年前聽聞案件時，王育敏也感到不捨心疼落淚，現在看到李來希出言消費這樣的事件，王育敏覺得非常不可取，應該要受到譴責。

王育敏強調，國民黨堅決反對李來希這番不當批評言論，已經對他做出停權處分，國民黨是一個有紀律的政黨，如果黨員不符合要求最終還會開除他的黨籍。王育敏也提到，李來希昨在臉書發表的反罷韓言論是他個人的立場，與韓國瑜市長無關，自己講話要自己負責，擔憂過去挺韓的李來希做這樣的發言，會被罷韓人士拿來炒作，對韓市長的殺傷力很大，希望高雄市民要分辨清楚，勿將這兩件事扯為一談。

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