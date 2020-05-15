資深演員李宇柔婚後與老公育有一子一女，這次接受《中時電子報》專訪，透露自己求子艱辛歷程，表示好不容易懷孕生下的兒子，卻發現罹患罕見疾病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），還曾為了兒子疾病讓她一度想輕生。

李宇柔全家福（照片/李宇柔 提供）

當知道兒子出生後，做了產後檢查，檢驗報告出爐也都正常，但李宇柔直言「我就是覺得他有點怪，但又說不出哪裡怪」，醫師聽完跟李宇柔說，如果擔心就抽脊髓做檢驗，也因這件事讓先生和她大吵一架。當李宇柔的醫師朋友看了報告後就告知不用擔心，小孩只是神經傳導物質缺少了一點點，只要用藥物就可以補上。身為媽媽的李宇柔就去上網搜尋，沒想到卻查到一個家族叫AADC，李宇柔看到照片後，內心遭受極大打擊，心想應該就是這種了，不過最讓李宇柔崩潰的則是看到病上寫「目前無藥可醫」，頓時她的心都涼一半了。先生則回應不用想太多要她自行前往醫院看報告，李宇柔前腳才踏進診間，護士立馬遞出一包衛生紙擺桌上，看到這個舉動讓她感到莫名詭異，不過令人震驚的是，下一秒醫師告知確定罹患AADC，這個疾病在全世界不到100人，機率是百萬分之一時，竟露出興奮表情並知道要開什麼藥給兒子，隨後更是列舉出英國多起案例，醫師還說妳兒子永遠不可能在站起來，做母親的聽到這種噩耗當下瞬間昏倒，醫師還在診間說，妳這樣太不理性了，我不想跟妳談，李宇柔心想自己細心呵護出來的兒子，也是自己躺了足足九個月才生出來的，為什麼最後得到的卻是這樣，事後李宇柔才得知醫師是為了要進行研究，所以才隱瞞病情導致兒子延誤治療。在AADC發作時，眼睛會往上吊只能看見白眼球，而且一發作就是十幾個小時，連進食喝水都無法，也會把嘴唇咬到見骨，但是有些孩子症狀更慘，甚至全部的關節會脫臼，李宇柔坦言「就像芭比娃娃關節一樣，能折到多病態就是那樣」，這些症狀足以讓李宇柔心碎不已。為了讓兒子做治療，李宇柔心疼地讓兒子抽脊髓，也特別叮嚀醫師一定要幫兒子麻醉，眼睜睜看著孩子送進手術室，母親的心更是忐忑不安，隨著時間一分一秒過去，看到兒子被送出來後就問他怎麼是醒的，醫師淡淡的回應因為他都沒有哭鬧呀，李宇柔直言「他愛自己愛到知道麻醉是會有危險的，他安靜的看著每個醫護人員，眼淚不知不覺的掉下來，他邊掉眼淚邊笑」，就是這一幕惹哭了在場所有醫師。

兒子開心的模樣（照片/李宇柔 提供）

曾在生死邊緣遊走的兒子，李宇柔很慶幸自己有能力可以照顧他，因為在兩歲前他根本活不下去，三次打了強心針，兩次實施電擊，小小身軀怎麼能忍受極大痛苦，加護病房護士捨不得他，硬是把他急救回來，不斷的在旁邊呼喊「你要加油，我們都在這邊等你」，誰能想像自己兒子的生命力竟是如此堅強。面對兒子不知道何時會離開，李宇柔在每個時期都有不同想法，從剛開始的憂鬱、惶恐、哭泣，讓自己遺忘，到後來看開也抱定一個決心，你盡量活如果哪天你走了，我也會跟你走，後來轉變到現在，李宇柔說「他每一天都很努力的想活著，微笑地對他每個狀態」，或許兒子並不會覺得痛，否則他不會這樣笑笑的看人生，我們能在一起多久都是天賜的幸福，也要把握沒有意外的每一天。

生命中勇敢的小鬥士（照片/李宇柔 提供）

李宇柔深情的看著兒子，至於心中有沒有什麼話想對兒子說，做媽媽的覺得，與其對他說不如是我對社會說「台灣醫療已經這麼進步，也知道國外這樣做其實有很大的效果，那為何我們不試著努力看看呢？」說到這，李宇柔目前最大心願其實很渺小，只希望兒子能在家平靜的坐著看電視，偶爾我們能夠一起牽著手去公園散個步就足夠了。

如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒

(有影)