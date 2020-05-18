愛打架的社工大叔 教導孩子了解拳頭價值

「一件襯衫」採訪了一支聚集了許多「壞小孩」的偏鄉拳擊隊，陳哲宇教練帶著這群衝突少年們用「拳頭」找回自己，組成了「熱原拳擊隊」一路從三峽這個小地方，打進全國冠軍。

被體制拋棄的衝突少年，叛逆的反抗只為證明自己的價值。

被體制拋棄的衝突少年

叛逆的反抗只為證明自己的價值

壞小孩有一種無奈，他們在這個世界格格不入，無法在人生的遊戲中取得好成績，所以他們叛逆的反抗，用拳頭證明自己，渴望被理解與認同。

陳哲宇是一個在都市長大的原住民，從小因為他的長相、身份備受霸凌，為了保護自己他學會逞兇鬥狠，用拳頭武裝自己的恐懼與自卑，直到在國中時加入拳擊隊，才找到自己的歸屬，把憤怒跟不滿轉移到擂台上，重新找到自己的價值，甚至成為拳擊國手。

在壞小孩身上看到過去自己的影子

辭掉工作成為全台灣最會打架的社工

離開體育圈後，陳哲宇到原住民國宅當管理員

在那裡他遇見童年的自己，那個被世界拋棄的壞小孩

這個國宅裡住著許多弱勢的都市原住民孩子，他們都有著令人鼻酸的過往，被家庭遺忘、被學校拋棄，這些孩子被迫選擇用憤怒、失序來面對現實的挫折，像是打架、輟學、吸毒。在這些孩子身上哲宇彷彿看見了小時候的自己。

他辭掉管理員的工作，成為全台灣最會打架的社工。

組了熱源拳擊隊，用拳頭向這個不公平的世界宣戰

教這些壞小孩不要打架最好的方式，就是教他們打架

開始練拳擊之後，這些孩子的憤怒有了出口，每一拳都是在向這個世界，證明自己的價值，每一次的怒吼，都是對這個不公世界的反抗。

十年下來，哲宇帶著這群衝突少年，拿下好幾座全國冠軍，然而他們沒有資源也沒有經費，只能在國宅旁的籃球場練習，但在幾年前籃球場被颱風吹垮了，所以哲宇帶著孩子們步行到七公里外的郊外練拳，他們踩著破舊的鞋、揮舞著簡便的拳套，每一拳都在向這個世界證明，我這個壞小孩也能打出一片未來。

打造一個衝突少年在迷途時永遠能回來的家

但是因為社區規劃的關係，原本孩子練拳的空間被撤除，這些孩子得走七公里到郊外的空地練習，拳擊隊的經費也漸漸透支，現在社工們正透過募資的方式為團隊爭取經費。

經過十年的努力，哲宇教練終於在今年募資到一個拳擊場地，希望這個地方不只是一間教室，而是這群衝突少年在迷失過後，仍然能回來的家。

(有影)