全身上下布滿大大小小黑斑的罕病女孩琪琪，出生時被診斷出是細胞突變形成的「巨大型黑色素痣」。當時琪琪爸知道女兒出生時，就帶著興奮心情到育嬰室探望寶貝，當爸爸看到女兒，頓時心情瞬間降到谷底，做爸爸的根本無法接受女兒樣貌是這樣。琪琪爸坦言，自己曾經一個月不敢碰琪琪，也不願讓大家知道生了第二胎，更不願意帶自己的女兒出門，由於身體有多處明顯黑痣，造成汗腺堵塞，皮膚不易散熱易過敏，導致琪琪常把自己抓到流血留疤。

這次斑點小天使琪琪與爸爸接受《中時電子報》專訪，面對樂觀開朗的琪琪，會不會因為身上大片印記而不敢去學校呢，琪琪笑笑的說一半一半，喜歡去學校是因為可以跟同學玩，不喜歡是因為有些課坐在位置上很無聊又很悶。說到這爸爸也說，小時候每個人都喜歡幫別人取綽號，甚至會因外貌取一些不好聽的名字。琪琪坦言，自己在幼稚園時曾被取名骯髒鬼，也因這個綽號讓她到現在難以忘記，琪琪爸也說，小時候帶女兒去公園玩，有些小孩會說她髒又黑，做父母的聽到，內心真的非常難過也很受傷。面對琪琪外表，琪琪爸坦言，自己一開始會怕別人用異樣眼光看他，還好因為媽媽的觀念比較正確，讓我逐漸開始接受琪琪。

活潑開朗的琪琪（照片/琪琪爸 提供）

孩子出生後，護士問媽媽要不要把琪琪放在隱密看不太到的地方，媽媽則回應「沒關係，就讓她跟大家一起」。琪琪爸坦言，當時因為自己還沒準備好，所以會有些抗拒，但…比較能跨越心中那道門檻時，是琪琪約一歲多左右，因為是曾祖母生日，所以就鼓起勇氣將女兒帶給家族的人看，而親戚看到後完全沒反應，也把琪琪當成一般孩子看待，這時心中的大石也就慢慢放下了。

隨著琪琪逐漸長大，害怕她會因身上斑點自卑，琪琪爸媽都會幫琪琪做心理建設，面對外人詢問，成熟的琪琪總回答「生出來就是這樣呀！」然而歷經六次手術的她，琪琪爸媽不斷詢問琪琪還要接受手術嗎？反倒是懂事的琪琪竟跟爸媽說「我不想開刀，因為我覺得無所謂」就是這句話，讓夫妻倆決定不再讓她接受手術。看似活潑的琪琪，談到害怕的事，思考一下便童言童語的說「害怕自己死掉」，因為怕突然有個萬一，不能繼續在父母身邊，所以在受訪時，還特別叮嚀爸爸要注意安全。

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