還記得前陣子非常流行的韓式照相館嗎？許多人還因此飛了趟韓國，就為了要拍出一張令人滿意的照片。不過現在不用出國在台灣也可以享受這樣的拍照服務。

【玩FUN飯】邋遢男變身全紀錄 犀利哥變金城武「不是夢」

位在板橋有間韓式照相館「Holo+Face」，老闆把韓式照相精湛的技術完完全全移植進台灣，讓台灣的顧客也可以享有同樣變美變帥的權力。店裡的服務內容有韓式精緻證件照、求職照、形象照、履歷照、輕婚紗照等等十分多樣。不僅僅是提供拍照而已，還有完整的妝髮服務，也就是說素顏邋遢的來到這，經過彩妝師的巧手下就能大變身，店裡還提供許多衣服可供搭配。

接著前置作業到準備好，就準備進棚拍這囉！許多人擔心身體僵硬不會擺Pose怎麼辦？不用害怕，這裡的專業攝影還會細心指導臉部表情及動作，讓你對於拍照一事不再感到害怕或不自在。最後的修圖更是一對一精緻修圖，想怎麼改都會有專業修圖師協助，最後洗出來的作品絕對滿意。

在這人人都想變美變帥的世代，有這麼如此完美的拍照場所怎麼能錯過呢？在這裡透過一台相機可以找到屬於自己的美和獨一無二的自信。

(有影)