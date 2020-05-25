台灣疫情趨緩，政府也繼出振興政策，備受關注的振興券規劃即將拍板。傳出民眾需自掏腰包付一千元換取三千元振興券，也就是人人皆可領到政府發放的2000元，而這次大改版，是為了達到蘇揆指示的「好領、好用、促進消費」三大目標，且食衣住行育樂皆能使用，政策不但不排富也不限年齡，就連剛出生嬰兒都可以領取。值得關注的是，避免振興券成替代消費，所以限制無法拿來「囤積」民生物資，對消費項目及地點均不受限制。

今天《中時電子報》邀請到前立法委員林郁方受訪表示，要民眾先花錢在領取，萬一有民眾付不出來該如何是好，為何不直接匯到人民戶頭，或是直接大方的給現金？振興券領取方式也推出電子支付，政府應體貼有些民眾不會使用，林郁方表示「這樣的領取方案會造成民眾不便」。反觀，之前所發放的消費券全是以紙本為主，既不會領取複雜也不會造成不便。對此，林郁方坦言「這是政府體貼人民、體察民意的政府所應要做的事情」。

對於無法使用振興券消費民生用品，林郁方表示「民生用品不也是振興國家經濟最重要的項目嗎？」就算民眾囤積，其實此舉也算是消費，最重要的是政府應該是要把錢進到社會裡，這樣才能創造更多財富。林郁方表示「政府心思複雜，想給錢又不甘願，就設許多條件作限制，鬼頭鬼腦的想一堆事。」他認為，其實很多的錢是可以撥給地方政府做後續處理，但政府卻不這麼做，目的就是想讓百姓知道是中央政府給的。

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