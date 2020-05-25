《樂活有方》拍打足養生 垂直律動喚活力

新冠肺炎防疫期間，減少外出，改變了許多人的生活習慣，「家」成為防疫期間最主要的生活場所，在家的時間增加，卻常常動嘴不動身，身材越來越走樣，當心「久坐不動」越坐越短命！？

久坐不動＝最溫柔的慢性輕生，世界衛生組織指出，全球每年有超過320萬死亡人數與身體活動不足有關，大約21-25％乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30％的缺血性心臟病，是因身體活動不足所造成，聯合國指出與身體活動不足已成為影響。

全球死亡率的四大危險因子之一，國人十大死因中其中6項疾病，癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓及慢性腎臟病，占國人十大死因的60%，均與運動不足有關，不運動除了增加死亡率，還會使肥胖的風險加倍。而肥胖也是新冠肺炎的高風險族群！

防疫宅在家更要動起來，尤其是年長者，這裡痛那裡痛，越怕痛就越不敢動，越不動病越多！別等走不動、失能時才後悔！適度運動，避免久坐少動！促進身體健康，提升免疫力，才能有效對抗疾病威脅。

要活就要動，越動越好命，坐困家中不用怕， 律動科技帶你動！

敬請鎖定5/26(三)下午3點，中視頻道《樂活有方》懶人律動，居家健身房正式啟動！

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五，上午8點與下午3點《樂活有方》節目。

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