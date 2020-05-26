韋禮安出道10年心路歷程 他學會了擁抱世界的不完美

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了韋禮安作為節目第一集的來賓，主持人黃山料希望透過訪談能將「成長的過程會發現人生的不完美，長大後不是學會放棄，而是懂的放下。」的信念傳達給世界。

年輕時我們許下的願，時間卻使我們強迫遺忘

年輕時我們許下的願，時間卻使我們強迫遺忘

我們在出了社會以後，面對世界的框架，總想要衝撞、反抗。但在那過程中覺得自己似乎越來越渺小，於是跟最初的夢想妥協，放棄成為曾經理想的樣子。

韋禮安20歲時，他的音樂被世界看見，十年之間，他不斷努力追求完美，但現實往往讓他不得不向人生妥協，但十年的成長，讓他學會妥協，並不是放棄，而是放下，原來長大是在失去與受傷後，才會學會原諒自己與世界和解。

了解世界最美好的樣子，是當你選擇純粹地做自己

了解世界最美好的樣子，是當你選擇純粹地做自己

每個人都希望能被這個世界喜歡，同樣地，韋禮安也不例外。韋禮安在成長的過程鐘，他試著做到完美、做到最高分。也嘗試包裝自己，刻畫一個理想的輪廓，卻在成為偶像的過程中，迷失了自己。成為了社會期待的樣子後，內心卻好像被掏空了。

30歲的他終於理解，重要的不是盲目追隨世界的影子，而是了解自己真實的樣子，其實不完美並沒有關係。10年過去，他才明白過去的妥協，並不是放棄，而是放下。那些曾經討厭的好像可以釋懷了，那些過去遺憾的，好像找到了出口。

擁抱世界的不完美，人因為生命的缺憾而完整

時間總是不斷地迫使我們放下，往前走，偶爾停下來看看身邊的人、他們穿過歲月，看盡了你的美好與醜態，高潮與低落，卻依然留在你身邊，他們是你與世界妥協之後，留下的美好。

30歲的韋禮安，經歷人生的潮起潮落，他領悟了世界依然有許多的遺憾的存在，而現在的他，更會選擇去擁抱生命的不完美，因為正是那些讓他快樂、痛苦的每一個人，完整了他的生命。

(有影)