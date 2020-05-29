高雄市政府觀光局委託歌手黃明志打造觀光曲《出去走走》，MV中呈現高雄在地獨有特色，片尾彩蛋，高雄市長韓國瑜也親自入鏡，最引發熱烈討論的是，黃明志竟對著韓國瑜直喊“郭子乾”又喊“蘇貞昌”，讓韓國瑜點頭如搗蒜的說都不是，KUSO劇情引發了大批網友熱烈討論。

透過旅人視角行走高雄各地美景，用創意行銷方式推廣高雄觀光，現在更榮獲第41屆美國泰利獎「網路最佳MV」金獎與「電視最佳MV」銀獎的殊榮。影片中黃明志說：「想出去走走。」搭上了一台露天貨車，走訪高雄，途中也與員警、比基尼辣妹一同兜風，從白天到黑夜，吃著高雄在地小吃美食，搭配輕快又洗腦的旋律，高雄市長韓國瑜說「很快的大家都能一起哼上兩句。」

黃明志表示，除了感謝工作人員外，更要謝謝高雄市觀光局的邀約，因為這個作品是大家用了“半條命”拍出來的，而且還靠了很多高雄的鄉親父老一起幫忙才能完成的，若沒有大家的辛苦，就拿不到這獎項了。

高市觀光局獲知這個好消息後，精神振奮，高市觀光局長邱俊龍也說，隨著《出去走走》MV在全球熱播後，成功吸引不少海內外遊客關注高雄，也有許多網友留言，在疫情結束後一定要到高雄走走，看看高雄美景。

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