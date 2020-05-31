位在台北東區的飲料店「雨田先生」，主打可愛又療癒的造型飲料，客人可以發揮創意，選擇自己喜歡的棉花糖及造型餅乾，客製屬於自己獨一無二的飲品。

【玩FUN飯】超萌柴犬陪你涼一夏 療癒系飲料現身鬧區

這次小編特地來到店裡製作屬於自己的特色飲品，老闆堅持每杯沖現泡，店裡不論是茶品、咖啡、還是食材都是精挑細選，再經過老闆的巧手，調製出每杯讓人備感溫暖的調飲，不只是美味，目光也十分吸引人。

如果你是喜歡狗狗的朋友，又或是喜歡日本文化的客人，下次來到台北東區千萬不要錯過了這可愛又獨特的飲品。

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