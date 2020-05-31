【玩FUN飯】超萌柴犬陪你涼一夏 療癒系飲料現身鬧區 12:022020/05/31 有影 蔡惠綸 、 范佐意 、 陳依仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【玩FUN飯】超萌柴犬陪你涼一夏 療癒系飲料現身鬧區 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在台北東區的飲料店「雨田先生」，主打可愛又療癒的造型飲料，客人可以發揮創意，選擇自己喜歡的棉花糖及造型餅乾，客製屬於自己獨一無二的飲品。 【玩FUN飯】超萌柴犬陪你涼一夏 療癒系飲料現身鬧區 這次小編特地來到店裡製作屬於自己的特色飲品，老闆堅持每杯沖現泡，店裡不論是茶品、咖啡、還是食材都是精挑細選，再經過老闆的巧手，調製出每杯讓人備感溫暖的調飲，不只是美味，目光也十分吸引人。 如果你是喜歡狗狗的朋友，又或是喜歡日本文化的客人，下次來到台北東區千萬不要錯過了這可愛又獨特的飲品。 (有影) #台北 #東區 #飲料 #可愛 #狗狗 #日本 #現做 也許您會感興趣 有影熱門新聞 高雄觀光曲《出去走走》得金牌！韓國瑜祝賀鬼才黃明志 - 娛樂 - 有影 韓國瑜一家高人氣 被發現全都有「明星臉」 - 時事 - 有影 多數人都會犯的錯！腳踏車座墊調多高才不傷膝蓋？ - 生活 - 有影 吃貨必備！基隆在地人私藏美食 巷仔內排隊聖品全曝光 - 生活 - 有影 超夯電影「你的名字。」 幕後音樂推手野田洋次郎 - 音樂 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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