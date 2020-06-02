「為了媽媽40歲前不結婚」 搞笑網紅背後的催淚故事

一件襯衫出品之對談節目《山料聊聊》本次邀請了白癡公主作為節目第三集的來賓，主持人黃山料希望透過訪談能將「長大不是將愛你的人遺忘，而是選擇自己更該愛的對象。」的信念傳達給世界。

當我們離青春的美好近了，卻把跟家人的關係推遠了

長大就是一個離家人越來越遠的過程，從青春期開始，羽翼未豐的我們就嚮往著家外面的世界，媽媽默默地在身後守護著，看著我們腳步不穩的背影向外跑去。

長大後的世界變大了，但媽媽的世界卻剩你一個

28歲的白癡公主，正值女孩的青春年華，至今依然名花無主，原來是因為白癡公主的媽媽，希望自己的孩子到四十歲都不要結婚。這女兒長大後，媽媽唯一的任性。

長大後的世界變大了，但媽媽的世界卻剩你一個

當我們渴望一個人向外追尋的同時，卻時常忘記家裡有一個人，渴望我們的陪伴。

白癡公主就像所有離了家的孩子一樣，被絢麗的生活、繁忙的工作淹沒，滿滿的代辦事項中，媽媽晚餐的邀約卻是一延再延，被繁雜的生活擠到了寂寞的角落，但媽媽無私的照料像安靜的影子，在我們的日子裡成了最容易忽略的存在。

明白了幸福的所在，不結婚也能備受寵愛

明白了幸福的所在，不結婚也能備受寵愛

在同樣的夜裡，我們拖著疲憊的身軀回到了窄小的租屋處，忘了媽媽點著床頭的小燈還在等待我們睡前的那通電話。出了社會，我們汲汲營營地尋覓「新的家」，但女人幾歲結婚都沒有關係，因為永遠有一個「家」在等妳回去。

白癡公主明白，家人才是她幸福的所在，他開始排開所有週末的工作，推掉朋友的聚餐，只為了陪媽媽看看電視、逛逛花市。40歲都不結婚，沒有關係，她們可以成為彼此的公主。

(有影)