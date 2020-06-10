高雄市長韓國瑜以93萬的同意票被成功罷免，罷韓過關後引發後續「報復性罷免」風潮，前立法委員李彥秀表示，罷免案只會造成更多的社會撕裂與對立，

縱容社會對立！李彥秀怒批：蔡英文始作俑者

她再次強調罷免是人民的權利，我們應給予尊重，並提醒所有公職人員及民意代表，要時時刻刻警惕自己的言行舉止。

在面對罷免案時，就已經提醒執政黨要想辦法去思考，如何用更高的態度及更寬的態度去面對民眾，李彥秀表示，一般在其他國家其實帶職去參選另外一個位置，這反而是屬於常態。她坦言，當然我們也會尊重市民的選擇，但後續製造更多社會撕裂的問題，這就是執政黨當時就首要先去思考的事情。

李彥秀更是痛批，常常講說要放下和解的蔡主席，竟在背地裡一句話都不說，恐怕這個作為才是讓大家不能認同的地方。她坦言現在台灣的整體氛圍並不好，讓她覺得痛心的是，執政黨議員們帶頭帶風向，操作假帳號、假消息去抹黑，更是縱容民意代表在網路上，製造不必要的對立言論，這是讓人所不恥的，李彥秀認為蔡主席才是製造社會對立背後的始作俑者。

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