高雄市長韓國瑜以93萬票成功被罷免，到底誰能角逐高雄市長補選，這也成為一大話題。民進黨立委高嘉瑜表示，國民黨應該要沉潛一下，對於支持者們多少都會有怒氣，若只是一時的情緒性發洩，其實反而是害了藍營。

高嘉瑜提到，藍營目前是要有新氣象與改革的理念，而不是挑起藍綠之間的對立，或是掀起社會上撕裂，其時她認為，藍營從現在開始應該要培養一些年輕世代，並廣泛徵才給年輕人一個機會，不要去限定要有政治經歷或背景，而不是每次都只提一些熟悉老面孔。高嘉瑜表示，目前為止都看不到新氣象，那現在的藍營給人家的感覺就是老氣沉沉，當然從敗選後尚未有徹底的檢討跟改革，這很明顯就是為了政治利益而不是有心經營。

這次的罷韓事件到後續的報復性罷免，高嘉瑜表示，這是要給所有政治人物一個很大的教訓，對於選民的承諾跟誠信，說到就一定要做到，這也是現在公民社會大家最在乎的一部分。

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