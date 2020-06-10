面對網路上五花八門的飲食資訊，由灃食公益飲食文化教育基金會打造的「灃食飲食常識評測系統」（https://www.quiz.fullfoods.org/）日前上線，透過專家學者的命題破解飲食迷思，並導入日常生活情境，強化參與者主動學習，提供個人化的分析資訊，協助培養完整飲食素養架構，讓民眾擁有最正確的飲食知識。

▲灃食教育基金會推出「飲食常識評測系統」，提供民眾檢測食育素養。

推廣飲食文化教育 建置「灃食飲食常識評測系統」

2016年成立的灃食教育基金會，由大小創意創辦人姚仁祿與和碩聯合科技董事長童子賢、作家侯文詠、社企流iLab育成中心校長顏漏有等人共同組成，匯聚各界專業人士，共同激盪創意，以科學為根基，透過創新方式推動「健康飲食識讀」，提升國人飲食文化素養，打造台灣成為更健康的良食島。

灃食教育基金會以推廣飲食文化教育為理念，進行系統性的教材開發，辦理良食脈動講座，深入校園推動營養5餐食育計畫，今年度更推出「灃食飲食常識評測系統」，將積累多年的飲食知識化為生活情境題庫，由專業的營養與食品科系教師命題、並提供完整解答，讓參與者從中發現自己長久對飲食知識的誤解，進而能夠應用於生活中，吃出更健康的飲食。

▲「飲食常識評測系統」具備三大特色，讓民眾發現被誤解的飲食知識。

發現錯誤飲食知識 翻轉刻板印象

灃食教育基金會副執行長湯惟靜表示「隨著科技醫學的進步，有越來越多傳統飲食觀念或刻板印象需要更新，不能讓似是而非的飲食知識擴散，我們期待提供被信賴的內容。」今年推出的「飲食常識評測系統」，正希望具體落實這樣的想法，讓民眾透過評測，發現自己的潛在誤解或需求，翻新認知，擁有更健康的飲食習慣與智慧。

評測系統推出前，參考過許多國際上的範例，像是日本「食育士」證照制度中，就規定證照的1、2級要擁有家庭飲食上必要的知識，因此許多家長透過評測，具備了正確的採買知識，破除飲食上的謬誤認知，用好的食材而製作料理，守護家人健康。

▲評測系統依照飲食知識分類，提供不同面向設計題目。

5級別評測區分鑑別力 並提供線上電子認證

「灃食飲食常識評測系統」分為5級。1、2級是家長或老師必備的相關知識，主要與生活飲食常識相關，並以特定情境方式描述，讓受測者能輕易與生活連結，「比如說你在牛排店裡，看到菜單上面標示重組肉的時候，重組肉是什麼？」而3級主要針對有授課需求的志工，他們可以透過評測系統，學習更多正確飲食觀念；4、5級則是考量食品業者或醫療相關族群的需求，像是護理師需對病人進行衛教，但護理科系對與時俱進的飲食觀念不一定能無縫接軌，4、5級的評測內容設計，希望能有效協助工作有需求的族群。

每通過1級評測，就能獲得證書1張，「灃食飲食常識評測系統」的證書，可提供給想推薦甄試食品相關科系的高中生，做為已具備專業知識的認證，若有需求的話，也可直接線上申請電子證書；完成評測後，系統會建立個人化頁面，主動分析每個人在飲食知識體系仍待加強的部分。

導正傳統飲食觀念 專業知識是最佳方案

現代生活型態的改變，隔代教養的傳統觀念常與現代家長的飲食知識產生摩擦，例如老一輩認為孩子要養的白白胖胖，所以只要孩子願意吃就讓他吃，但有研究指出，如果從小養成發胖的飲食習慣，長大容易延續相同飲食模式，肥胖機率相對也比一般人高。

湯惟靜分享，像是吃糖這件事情，可能現代父母跟阿公阿嬤觀念落差，造成一方餵糖、一方禁止，孩子無所適從只好偷吃，與其如此，不如教導孩子每天應當攝取的糖含量，以及各種食物的糖份量，讓孩子懂得選擇跟搭配，譬如喝了一杯含糖飲料，那餅乾、糖果就得忌口不吃，這樣才能夠吃得健康。「想要打破傳統觀念，父母就得先確保自己有足夠的飲食知識，用專業知識去說服長輩，同時協助孩子培養良好飲食習慣。」

「灃食飲食常識評測系統」（https://www.quiz.fullfoods.org/）歡迎對飲食常識有興趣的民眾上線測試，透過評測協助自己翻新認知，重新思考與學習對飲食的知識。而適逢新冠肺炎，除做好衛生防護外，提高自身免疫力的關鍵正是均衡飲食，評測系統希望讓民眾都能了解食物真正價值，協助民眾擁有健康積極的人生。

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