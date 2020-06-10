2020參選？曾說沒規劃改說不準 阿中下步選雙北有譜？ 20:142020/06/10 有影 中天電視、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》2020參選？曾說沒規劃改口「說不準」 阿中下一步選雙北有譜？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》2020參選？曾說沒規劃改口「說不準」 阿中下一步選雙北有譜？ 《新聞深喉嚨》2020參選？曾說沒規劃改口「說不準」 阿中下一步選雙北有譜？ (有影) #參選 #雙北 也許您會感興趣 有影熱門新聞 俄羅斯美女安妮推裸寫真 化身廚娘大秀美臀 - 娛樂 - 有影 韓國超熱銷「麻藥枕頭」！治療師試用卻睡到頭痛欲裂？ - 生活 - 有影 十大走光漏奶經典 - 搜奇 - 熱點直播 衛生紙漲幅創109月新高 賣場超商部分品牌漲25-30元 - 生活 - 有影 郝廣才說故事》南非人權鬥士曼德拉 坐牢種番茄化仇恨 - 中視 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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