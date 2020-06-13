曾是令人聞風喪膽的黑道大姐頭，前虎鳳隊堂主王蘭，受訪時表示從不避諱談自己的「江湖背景」。回想起當初為何會踏入江湖圈，她坦言這件事在她心中留下了一道陰影，國中時被隔壁村的人欺負，當時有個哥哥就為王蘭出氣，甚至還把對方砍到重傷，對方乾妹知道此事，就找了一群人將王蘭打到傷痕累累，甚至侵犯她。也因這件事讓她從此決定不讓任何人動她一根寒毛。

王蘭揭不堪暗黑史！女梟雄獄中懺悔人生

王蘭坦言江湖不好混也辛苦，尤其要以女生名義在江湖混出名堂更是難，王蘭除了帶女孩子外，同時也帶小弟，她表示那時候最怕的就是手機響起，每天必須過著提心吊膽及跑路日子，種種因素令她覺得壓力很大。受訪時王蘭也說，自己是女性也是媽媽，她寧可自己受傷也不願孩子們受傷，所以一有事她都是站在最前線擋著，絕不會只出一張嘴躲後面指揮。

虎鳳隊成員皆是女子，所以行徑相當引人注目，當在周壩子公祭時，王蘭領頭的虎鳳隊就引來大批警方關注，警方最終也以掃黑幫派組織，成立了獵虎專案，將王蘭逮補。她坦言被逮捕時，心中頓時鬆了一口氣，因為可以不用每天擔心這擔心那的，也不用害怕自己的手機突然響起。

王蘭成功轉型成藝人（照片_王蘭 提供）

羈押禁見期間，王蘭每天都在思考，這輩子為何要過得那麼辛苦，我想要有自己的人生，走想走的路，過著自己想要的生活，也想要實現當初兒時夢想，就是因為這個念頭，讓在羈押禁見期滿後的王蘭決心要從此退出江湖。

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