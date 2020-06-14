紐約時報大讚的甜點 在家也能做巴斯克蛋糕

巴斯克起士蛋糕（Burnt Cheesecake）於2019年被美國紐約時報選為「年度甜品」，成為蛋糕界的焦點新星，之後更在日本與台灣引起一波熱潮。

Youtuber糖餃子在自己拍攝的「食不相瞞」系列的料理教學影片中，分享教學這款源自於西班牙的傳統蛋糕，他提到這款巴斯克起士蛋糕，不同於美式的起司蛋糕，它有著烤焦色的外表，表面略為起皺、不平整，但吃起來融合著煙燻的焦香與柔和的奶香，味道可說是非常獨特！而且它的材料簡單，做起來不用太費工，號稱幾乎不會出錯。

紐約時報大讚的甜點 在家也能做巴斯克蛋糕

以下是巴斯克起士蛋糕的食譜及作法：

材料：

奶油乳酪 450g

細砂糖 135g

雞蛋 3顆

鮮奶油 225g

低筋麵粉 11g

香草精 5g

檸檬汁 10g

作法：

1. 提前把奶油乳酪從冰箱拿出，切成小塊狀並攤平在烘焙紙上，用微波爐跟隔水加熱的方式快速軟化。

2. 在烤模上舖兩層烘焙紙，稍後把過長的部份裁剪，保留突出烤模1.5~2吋的高度。

3. 用中速攪打奶油乳酪直到變得非常柔滑，接著加入細砂糖，繼續攪打成麵糊狀，並且完全摸不到糖的顆粒感。

4. 三顆雞蛋分次加入，每加一顆蛋時都要確保前一顆蛋已經混合均勻。

5. 取另一個碗，把低粉過篩，然後加入一部份的鮮奶油並充份混勻，沒有麵粉結塊後再倒入剩餘的鮮奶油充分攪勻。

6. 把剛調好的鮮奶油麵糊倒入奶油乳酪糊裡，再加入香草精跟檸檬汁，以低速攪打至麵糊變得滑順細緻。

7. 將麵糊過篩，然後緩慢的倒入事先舖好烘焙紙的烤模裡。

8. 烤箱預熱 220°C，烘焙 35-45分鐘。

9. 出爐後稍微放涼，讓蛋糕略定型後再移除烤模讓蛋糕完全放涼，你可以溫溫的吃，或者冰過後再享用，都一樣美味！

(有影)