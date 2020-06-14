電熱水器該清洗了！ 師傅掏出大袋嚇人水垢

你家的電熱水器是否會定期清洗呢？YouTube頻道「水電爸爸」經常分享水電維修、舊屋翻新等相關知識影片，這次水電師傅黃爸受業主請託，到府維修儲熱式電熱水器，黃爸表示，由於台灣的水質硬度偏硬，經加熱後容易形成水垢，水垢不但會佔用內桶的蓄水容量，也會惡化傳熱效果，使加熱棒侵蝕毀損，導致熱水器漏電，而解決方法可以安裝軟水器或是定時清理。

黃爸抽出已鏽蝕的加熱棒。（圖／水電爸爸 授權）

影片中，一抽出加熱棒，就可見熱水器內部積滿陳年水垢，而加熱棒也已鏽蝕損壞，黃爸利用自製的「剉冰長匙」反覆敲碎、鏟出水垢，過程相當耗時，他表示有些業者換加熱棒時不會清理水垢，或是只簡單用水沖洗，但是這種作法治標不治本。秉持自己的專業及原則，黃爸耐心鏟出水垢後，又再次攪拌、沖洗熱水器內桶，細心確實的作業流程也讓網友直呼：「太有良心！」

黃爸挖出大袋驚人水垢。（圖／水電爸爸 授權）

最後黃爸替業主換上新的鈦合金加熱棒，並舉起一大袋「水垢戰績」，笑著喊：「今晚加菜！」而影片中黃爸也再三呼籲，清理熱水器、更換加熱棒等步驟繁瑣，需具備專業水電知識，不建議大家為了省錢自己DIY，因普通人對電不熟悉，很可能接錯線路導致短路或漏電，建議大家還是找專業水電師傅檢查，不只安全也能對症下藥。

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