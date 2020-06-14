「飯桌仔」的創始店！濃濃人情味吃到你叫媽媽

府城特有名詞「飯桌仔」、「飯擔仔」，常令外地人一頭霧水，聽不懂是什麼意思，其實就是自助餐與清粥小菜的祖先；古時候賣熟食的攤販，大多以扁挑著攤子四處叫賣，故當時便有了「飯擔仔」這個詞；在經濟以及生活水準提高之後，這些四處行走的攤販得以有個固定的位置，有了桌椅後便改稱為「飯桌仔」。

「飯桌仔」的創始店！濃濃人情味吃到你叫媽媽

現代人常以美食慰藉心靈，但物價高昂的情況下，大家也開始尋找便宜、、平價、高CP值的美食餐廳。網紅「台南人帶路」時常分享巷弄平價美食，此次分享了「飯桌仔」始祖店，除了點了平民美食肉燥飯，還點了一大桌的小菜，有必點的鹽漬吳郭魚、鎮店之湯骨肉湯、還有各式各樣的滷菜，都讓他大呼好過癮。

家鄉味的「飯桌仔」也讓他想起已過世的阿公，提起過去的往事讓他很是懷念。網友們也紛紛留言：「看起來超好吃的」、「每次去都要排隊」，熱絡討論也引來店家兒子留言：「我是池仔（店名）的孫子，之後也打算繼續傳承這家店，希望大家可以多多支持，你們的建議跟指點都是我們持續做下去的動力」真心實意的傳承精神，也讓網友們讚爆店家評論。

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