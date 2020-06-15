「秀場天王」豬哥亮3年前因病過世，么女謝金晶因為沒見到父親最後一面，至今心裡仍有遺憾；日前她接受三立街頭時境節目《匠紫也可以》，體驗道教通靈法術「觀落陰」，希望藉此能與豬哥亮再見一面，訴說心理的遺憾。

謝金晶體驗觀落陰盼能與豬哥亮見面。

「觀落陰」是讓信眾的靈魂與已故親人的亡魂見面，道士會在信眾的眼上矇上一條紅布，然後將其靈魂牽引到地府與往生者會面，不過並不是說想見就能見到已逝親人，會依個人體質來決定是否能會面。

謝金晶到基隆擁恆文創園區祭拜爸爸豬哥亮。(圖／三立提供)

謝金晶受邀來到台北無極慈善堂，她向製作單位表示：「這三年來，不只一次被爸爸託夢」，而平時只要有重要的事情，她都會在內心默默跟爸爸說明。為了體驗觀落陰，謝金晶特地前往基隆擁恆文創園區向豬哥亮擲茭詢問，但卻得到笑筊，最後觀落陰的時候也沒能成功見到豬哥亮，不過卻看到童年成長的街道、住家，更抱到已過世的毛小孩，讓她瞬間崩潰直呼「感覺真的很真實」。

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