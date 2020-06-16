家傳口味「滷五花肉」軟嫩不膩口超簡單！

如何滷出一香氣四溢的五花肉呢？YouTube頻道「柚子媽媽來上菜」經常分享許多家常菜的製作影片，這次帶來這道「五花肉燒豆乾」超級配飯的經典料理，受到許多讚賞，影片也以第一人稱的視角拍攝，讓觀眾在視覺上的感受有相當好的效果。
以下為這道菜所需的食材：
五花肉 600公克、豆干 300公克、蒜頭 6顆、薑片 6片、蔥 1支、紅辣椒 1條(可不加)
調味料：
醬油 120cc、米酒100cc、水400cc、八角４顆、冰糖 20公克、五香粉(少許)、白胡椒粉(少許)
五花肉醃料：
醬油 1大匙、白胡椒粉(少許)、五香粉(少許)
作法：
１.將五花肉切長條塊狀，並加上醃料抓拌均勻，醃製15分鐘
２.蔥切段、薑切片、豆干切長條狀
３.熱鍋，倒入一茶匙油，放入薑片、蒜頭，中小火炒香
４.放入五花肉，炒至表面變色
５.放入蔥白、辣椒、八角、冰糖，小火拌炒到冰糖溶化
６.倒入醬油，小火拌炒兩分鐘(炒香醬油)
７.倒入米酒、水，放入豆干、蔥綠、白胡椒粉，大火煮滾1分鐘
８.轉小火，蓋上鍋蓋燜煮60分鐘後起鍋，完成
(有影)
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