前高雄市長韓國瑜遭罷免後出現空缺，行政院副院長陳其邁今天參加雄中畢業典禮，隨即並拋出震撼彈，宣布明天也是自己的畢業典禮，這句話也濃厚意味著，他將投入參與高雄市長補選，相對於目前士氣低迷的國民黨來說，至今還尚未推派出合適人選與陳其邁共同爭奪市長寶座。

韓前腳走菊派無縫接軌？！李彥秀批：貪腐團隊班師回朝

對於高雄市長補選，國民黨副秘書長李彥秀認為，陳其邁所講的畢業典禮，事實上應該說是「延畢」，對於高雄市民來說，難道民進黨只有陳其邁一個選擇嗎？李彥秀表示，陳其邁已經布局很久了，這段時間所塑造出來暖男的形象，事實上他的真面目到底是什麼呢？

李彥秀坦言，這次高雄市長補選，國民黨絕對不會缺席，她也談到民進黨從這一波的代理市長，以及這幾天的談話中發現，可以看出跟李四川副市長的差異性。她砲火重擊的怒批，很多事情代理市長，本來就應該多做少說，但是這次的代理市長，馬上就班師回朝，也看得到不論是菊系人馬或是英系派系人馬，都迫不及待回到高雄市政府，就讓人不禁聯想到過去的「民進黨貪腐團隊是否又班師回朝。」

對於國民黨將會派出誰一起角逐補選市長，李彥秀提到，江啟臣主席在臉書上說，我們會推出自己的候選人，而這個候選人絕對是未來會長期在高雄深耕的黨籍同志，她相信接下來的一個週末，會有更具體明朗的說明。

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