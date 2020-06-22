你沒看錯 是分手（圖／面白大丈夫 授權）

「當兵」是大部分男孩子必經之路，一段從男孩蛻變成男人的過程，許多人在收到入伍通知單時，最擔心的就是「愛情」，因為在還沒當兵時的男生肯定多多少少都有聽過「兵變」這個詞。

女朋友：差點交一個外國男朋友XDDD（圖／面白大丈夫 授權）

Youtube頻道「面白大丈夫」，日前分享一部現場單人短劇「女朋友的信」，影片中以幽默的風格表達了男生當兵時最擔心的「兵變」，更有網友看完後表示「笑著笑著就哭了」。

女朋友：我一定98%不會亂來（圖／面白大丈夫 授權）

網友看完影片紛紛留言：「笑到並軌XDD」、「被兵變了可以再交個男朋友給前女友羨慕啊」、「配音才是重點！太有畫面了！」

(有影)