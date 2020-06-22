一封來自女友寫的信 讓他嘗到「兵變」的滋味 16:012020/06/22 有影 張以宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一封來自女友寫的信 讓他嘗到「兵變」的滋味 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 你沒看錯 是分手（圖／面白大丈夫 授權） 「當兵」是大部分男孩子必經之路，一段從男孩蛻變成男人的過程，許多人在收到入伍通知單時，最擔心的就是「愛情」，因為在還沒當兵時的男生肯定多多少少都有聽過「兵變」這個詞。 女朋友：差點交一個外國男朋友XDDD（圖／面白大丈夫 授權） Youtube頻道「面白大丈夫」，日前分享一部現場單人短劇「女朋友的信」，影片中以幽默的風格表達了男生當兵時最擔心的「兵變」，更有網友看完後表示「笑著笑著就哭了」。 女朋友：我一定98%不會亂來（圖／面白大丈夫 授權） 網友看完影片紛紛留言：「笑到並軌XDD」、「被兵變了可以再交個男朋友給前女友羨慕啊」、「配音才是重點！太有畫面了！」 (有影) #當兵 #兵變 #愛情 #感情 #分手 #幽默 #搞笑 也許您會感興趣 有影熱門新聞 王蘭揭不堪暗黑史！女梟雄獄中懺悔人生 - 生活 - 有影 台中人才敢喝！夏季限定 消暑降火「麻薏湯」 - 生活 - 有影 【塵爆四週年3】八仙樂園成死城 居民盼「重新開張」 - 時事 - 有影 你絕對聽過的《瑪卡蓮娜Macarena》 原來歌詞的內容是這樣！ - 音樂 - 有影 《台灣大搜索》欠稅榜首 環亞飯店人頭董座 23億恐一筆勾銷？！ - 中天 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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